Seimas atmetė siūlymą uždrausti nesveiko ir greitojo maisto reklamą

Tai numatančias Reklamos įstatymo pataisas antradienį palaikė tik 22 Seimo nariai, prieš buvo 55, susilaikė 37. Seimo nariai nemano, kad projektą reikėtų tobulinti ir jį nutarė atmesti.
Pateikdamas Seimui savo iniciatyvą K. Neimantas sakė, kad nesveiko maisto reklamos ribojimas apimtų reklamą plačiąja prasme – tiek televizijoje, žiniasklaidoje, informaciniuose stenduose, tiek ir socialinėje erdvėje. Tiesa, siūlomas ribojimas nebūtų taikomas maitinimo įstaigoms ir 100 metrų atstumu nuo jų.
Uždraudus reklamuoti nesveiką maistą, parlamentaro teigimu, būtų prisidedama prie sveikos gyvensenos įpročių formavimo, gyventojai būtų skatinami atsakingiau rinktis maistą.
„Maisto produktai, turintys daug cukraus, druskos, riebalų, konservantų, tiesiogiai daro įtaką žmonių sveikatai, psichologinei būklei bei savijautai. (...) Reklama, kaip įrodyta, daro poveikį žmonių pasirinkimams, skatina didesnį nesveiko maisto suvartojimą“, – sako įstatymo pataisų autorius K. Neimantas.
Jas priėmus, poįstatyminiuose teisės aktuose, anot K. Neimanto, reikėtų apibrėžti, kas patenka į nesveiko, greito maisto kategoriją, taip pat reikėtų nurodyti leistinus cukraus, druskos, riebalų kiekius, nustatyti išimtis, kurioms įstatymas nebūtų taikomas.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nesveikam maistui priskiria didelį kiekį sočiųjų riebalų, transriebalų, druskos ir cukraus turintį maistą.
Karolis Neimantasnesveika mitybaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių