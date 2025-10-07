Spalis – organų donorystės mėnuo: Vilniuje atidaryta „Istorijų erdvė“, pasakojanti tikras gyvenimo dovanos istorijas

Spalis – organų donorystės mėnuo, kai visoje Lietuvoje prisimenami tie, kurie padovanojo gyvenimą kitiems. Šiemet asociacija „Gyvastis“ kviečia užsukti į Vilniaus Lukiškių aikštėje veikiančią „Istorijų erdvę“ – interaktyvią parodą, kurioje gyvena tikros donorystės istorijos, kupinos vilties, dėkingumo ir naujo gyvenimo pradžių.
Vienas iš parodoje pristatomų pasakojimų – Svetlikauskų šeimos istorija. Darius Svetlikauskas sirgo sunkia inkstų liga, kėlusia pavojų jo gyvybei. Jaunai šeimai gyvenimas tapo iššūkiu: vietoj kelionių ir pramogų jų mintys sukosi apie Dariaus sveikatą.
„Pirmuosius rimtus pakitimus inkstuose medikai pastebėjo dar 2001 metais. Turėjome griežtai kontroliuoti kraujospūdį, laikytis specialios dietos – kasdienė rutina tapo iššūkiu. Tai buvo sunki ir nerami patirtis, bet stengėmės išlikti stiprūs“, – prisimena Dariaus žmona Vida Svetlikauskienė.
Dariaus sveikatai stipriai pablogėjus, Vida apsisprendė ir 2017 metų kovą padovanojo jam savo inkstą. „Kai padovanojau Dariui inkstą, tiesiog norėjau, kad jis galėtų gyventi visavertį gyvenimą. Džiaugiuosi, kad dabar esu sveika, jis jaučiasi gerai, o kiekviena diena – mūsų bendras džiaugsmas“, – sako Vida.
Darius priduria: „Gyventi su žmonos dovanotu inkstu – tai nuolatinis priminimas, kiek daug gali pakeisti vienas sprendimas. Mūsų ryšys dabar yra daug daugiau nei meilė – mes tarsi vienas vienetas.“
Po transplantacijos poros gyvenimas tapo aktyvus ir pilnas nuotykių: jie keliauja, dalyvauja žygiuose ir skleidžia donorystės idėją. Vienas įsimintiniausių jų žygių – „Camino Lituano“ kelias per Lietuvą kartu su projektu „Draugystė veža“, per kurį įveikė 500 km, o iš viso pėsčiomis jau nukeliavo daugiau nei 3000 km.
„Istorijų erdvė“ kviečia lankytojus pažinti įvairias donorystės istorijas – nuo gyvosios donorystės iki transplantuotų žmonių kasdienybės, jų džiaugsmų, galimybės susilaukti vaikų, siekti svajonių ir kurti pilnavertį gyvenimą.
Instaliacijos sumanytoja „Gyvasties“ narė vilnietė Aistė Bagdonaitė, pati gyvenanti su transplantuotu inkstu, pabrėžia: „Kiekviena donorystės istorija – tai ne tik medicinos stebuklas, bet ir tikrų žmonių gyvenimai, pilni džiaugsmo, vilties ir galimybių.“
„Gyvastis“ džiaugiasi, kad prie donorytės sklaidos prisideda vis daugiau bendruomenių – nuo didmiesčių iki mažiausių miestelių, nuo savivaldybių, ligoninių iki mokyklų. Tokia vienybė liudija, kad pagarba donorystei ir dėkingumas už gyvybės dovaną – tai visos Lietuvos širdies vertybė.
„Gyvastis“ kviečia visus iki spalio 30 dienos aplankyti „Istorijų erdvę“ Vilniaus Lukiškių aikštėje – vietą, kur susilieja dėkingumas, viltis ir gyvenimo džiaugsmas. Tegul šis spalis primena, kad kiekvienas iš mūsų galime tapti gyvybės dovanos dalimi.
Esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB „X-Module LT“ už jų indėlį skleidžiant organų donorystės idėją.