Marijampolės ligoninėje atvertas atnaujintas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius

Iš viso skyrius turės 87 vienetus pažangios medicinos technikos, tarp jų – gyvybinių funkcijų monitorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, echoskopą, funkcinės lovas, kraujo dujų analizatorių, mobilų rentgeno aparatą, bronchoskopą, videolaringoskopą ir kitas svarbias priemones.
„Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus atnaujinimas – labai svarbus žingsnis mūsų ligoninės modernizavimo kelyje. Įgyvendindami šį projektą siekiame užtikrinti, kad mūsų pacientai gautų aukščiausios kokybės intensyvios terapijos paslaugas, o mūsų medikai dirbtų modernioje, visus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Tai – investicija į žmonių sveikatą, į gyvybes, į mūsų bendruomenės ateitį.“ – sakė viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna.
Atliktas skyriaus remontas (305,68 kv. m), kurio vertė – 208 908 Eur. Įsigyta (ir dar įsigyjama) naujos medicininės įrangos už 892 930 Eur.
Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 m. sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programą.