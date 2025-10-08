Lrytas Premium prenumerata tik
Marijampolės ligoninėje atvertas atnaujintas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius

2025 m. spalio 8 d. 18:28
Lrytas.lt
Trečiadienį Marijampolės ligoninėje oficialiai atidarytas atnaujintas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, „Facebook“ paskyroje pranešė gydymo įstaiga.
Iš viso skyrius turės 87 vienetus pažangios medicinos technikos, tarp jų – gyvybinių funkcijų monitorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, echoskopą, funkcinės lovas, kraujo dujų analizatorių, mobilų rentgeno aparatą, bronchoskopą, videolaringoskopą ir kitas svarbias priemones.
„Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus atnaujinimas – labai svarbus žingsnis mūsų ligoninės modernizavimo kelyje. Įgyvendindami šį projektą siekiame užtikrinti, kad mūsų pacientai gautų aukščiausios kokybės intensyvios terapijos paslaugas, o mūsų medikai dirbtų modernioje, visus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Tai – investicija į žmonių sveikatą, į gyvybes, į mūsų bendruomenės ateitį.“ – sakė viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna.
Atliktas skyriaus remontas (305,68 kv. m), kurio vertė – 208 908 Eur. Įsigyta (ir dar įsigyjama) naujos medicininės įrangos už 892 930 Eur.
Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 m. sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programą.
