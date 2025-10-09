Skandalas: medikas per baisų aplaidumą „nugydė“ 80 vaikų

Priežastis – jos širdyje esanti skylė, nustatė Jonšiopingo (Švedija) gydytojai. Bėda, kad anksčiau medikas padarė klaidingą diagnozę, todėl šeima ilgą laiką nesuprato, kas mergaitei negerai. Vėliau paaiškėjo, kad aplaidus gydytojas pagadino gyvenimą ir daugiau vaikų.
Mama pyko, draugai atitolo
Merginą simptomai vargino nuo 2020 m., su laiku savijauta tik blogėjo. Tai neigiamai atsiliepė mokslams: „Pusę dienos pramiegodavau, negalėjau susikaupti ir nespėjau paskui mokytojus.“
„Jausmas buvo toks lyg būčiau nemiegojusi kelias dienas“, – pridūrė Freya.
Jos mama Elenora (53) buvo susirūpinusi ir susierzinusi tuo pat metu.
„Kodėl nesikeli iš lovos? Kodėl tu amžinai pavargus? Tu visą laiką miegi, eik į mokyklą!“, – ant dukros pyko mama.
Freyai ėmė trūkti draugų. Nuolat pavargusi paauglė pamažu atitolo nuo bendraamžių.
„Jie tikriausiai galvojo, kad aš nenoriu kartu leisti laiko. Bet iš tikrųjų aš neturėjau tam jėgų“, – paaiškino Freya.
Atsirado ir daugiau simptomų: širdies „permušimai“, dusulys, galvos svaigimas.
Netikėtas gydytojo atradimas
Derėtų nusikelti į praeitį. Kai Freyai buvo 9-eri, gydytojai rado skylutę jos širdyje. Mediciniškai – prieširdžių pertvaros defektą.
Bet po metų medikas nuramino, kad mergaitė pasveiko: skylė širdyje pati užsitraukė.
2023 m. Freyai atliekama nugaros operacija, o vėliau pasireiškia stiprūs simptomai: krūtinės skausmas, dusulys, nuovargis.
„Gydytojas Jonšiopinge nusiuntė išsitirti širdies. Rezultatai aiškūs: širdyje yra skylutė, įgimta širdies yda“, – pasakojo Elenora.
„Bet anąkart, kai buvome čia, jos širdyje nebuvo skylės. Jūsų kolega sakė, kad ji užsivėrė“, – užprotestavo Freyos mama.
„Aš aiškiai matau, kad ne“, – atsakė gydytojas.
Mama: „Tai siaubinga“
Vėliau Elenorai paskambino iš ligoninės ir paaiškino, kad pradėtas tyrimas, bandoma išsiaiškinti, kaip įsivėlė klaida.
Galiausiai paaiškėjo šokiruojanti tiesa. Freya – ne vienintelė pacientė su klaidinga diagnoze. Per šešerius metus tas pats ligoninės gydytojas neteisingai paskelbė apie 80 vaikų sveikais. Tėvams buvo pasakyta, kad vaikai sveiki ir jiems nereikėjo jokių operacijų ar tolesnių patikrinimų.
Kai paaiškėjo tiesa, gydytojas jau nebedirbo ligoninėje, bet buvo įsidarbinęs kitur.
„Tai siaubinga. Aš pasitikėjau gydytoju, kai jis pasakė, kad mano dukra sveika“, – piktinosi Elenora
„Dabar viskas stojo į savo vietas. Radome priežastį, kodėl ji praleido tiek daug pamokų ir neteko daugybės kitų dalykų“, – pridūrė mama.
2024 m. Freyai atlikta širdies operacija ir dabar ji jaučiasi geriau. Tačiau simptomai visiškai neišnyko, todėl merginai atliekami papildomi tyrimai.
Jonšiopingo ligoninėje tęsiamas tyrimas: išorės ekspertai peržiūrės daugiau nei 700 vaikų medicininius įrašus.
Vasarą Freya stažavosi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, o dabar jos tikslas – įgyti pedagogės specialybę, ji nori dirbti su vaikais.
„Myliu vaikus, tikiu, kad tai man tiktų. O pasakodama savo istoriją noriu pateikti paaiškinimą. Dabar žmonės galbūt supras, kodėl man taip nesisekė“, – sakė Freya.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
