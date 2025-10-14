Siekiant kovoti su vėžiu ES, PSO ragina griežtinti alkoholio politiką

„Griežta alkoholio ribojimo politika – viena iš protingiausių investicijų“, – pristatydami išsamią vėžio prevencijos ataskaitą sakė PSO Europos regioninis biuras ir Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (TVTA).
Pranešime nurodoma, kad tokia politika padeda išsaugoti gyvybes, taupo lėšas, o rezultatų duoda jau po kelerių metų.
Naujoje PSO ataskaitoje pateikiami duomenys rodo, kad Europos Sąjungoje suvartojama daugiausiai alkoholio pasaulyje, o vėžys šiame regione šiuo metu laikomas pagrindine mirties priežastimi.
Skaičiuojama, kad 2020 m. alkoholis Europos Sąjungoje sukėlė 111,3 tūkst. naujų vėžio atvejų, įskaitant dešimtis tūkstančių susirgimų storosios žarnos, krūties ir burnos vėžiu.
Dabar TVTA pirmą kartą atidžiau išnagrinėjo su alkoholio vartojimu susijusio vėžio, kurio, ekspertų teigimu, yra mažiausiai septynios rūšys, prevenciją.
Pasak Kopenhagoje įsikūrusios PSO Europos padalinio, ataskaitos išvados nepalieka abejonių: „Alkoholio apmokestinimas, ribotas prieinamumas ir griežti rinkodaros draudimai mažina alkoholio vartojimą populiacijos lygmeniu ir savo ruožtu mažina vėžio naštą.“
PSO Europos prevencijos ir sveikatos stiprinimo direktoriaus Gundo Weilerio teigimu, ES subregiono šalys už alkoholį moka per didelę kainą – tai vėžiniai susirgimai, kurių galima išvengti, iširusios šeimos ir milijardinės mokesčių mokėtojų išlaidos.
„PSO Europos regionas negali sau leisti vadovautis iliuzija, kad alkoholio vartojimas yra nekenksmingas“, – pridūrė jis.
VėžysEuropos Sąjunga (ES)Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
