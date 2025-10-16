Sveikatos sistemos efektyvumas ir valdymas: kur glūdi esminės problemos?

E.sveikata – medikų laiko vagis
Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) vadovė Auristida Gerliakienė pabrėžia, kad sveikatos priežiūros sistemos resursai nėra subalansuoti.
„Manau, šitas klausimas buvo sąmoningai ignoruojamas. Tai, kad resursų trūksta, ypač žmogiškųjų, pirmas ryškus signalas buvo 2020 m., kai COVID-19 pandemijos metu buvo pasirašytas tuomečio ministro Aurelijaus Verygos įsakymas gydytojams dirbti ciklais.
Iš didelių miestų medikai negalėjo vykti į rajonus ir tos ligonines liko tiesiog be gydytojų“, – prisiminė A.Gerliakienė.
Ji tęsė, kad medikų laikas – taip pat resursas, kuris išnaudojamas neefektyviai. E.sveikatos sistema nuolat stringa, gydytojai vargsta prie kompiuterių užuot užsiėmę medicina.
Keblumų kyla ne tik suvedant duomenis, bet ir panorėjus juos išsitraukti iš sistemos: „Jei nori pamatyti, kaip buvo gydomas pacientas paskutinius penkis metus, tai užima nežmoniškai daug laiko. Tokie dalykai neprideda kokybės gydymo procesui.“
LMS vadovė: sistemą nuodija korupciniai ryšiai
A.Gerliakienė pasigenda ir aiškiau sudėliotos gydytojų kvalifikacijos kėlimo sistemos. Pasak jos, medikams nėra suteikiamos savalaikės žinios.
„Yra gydytojai, kurie domisi, jų kvalifikacija yra gera. Pas juos susigrūda pacientai ir gaunasi didelės eilės. O kiti plūduriuoja. Pati finansavimo sistema nemotyvuoja siekti aukštesnių žinių ir kompetencijų. Apmokėjimo už paslauga sistema niekaip neatsižvelgia į specialisto kvalifikaciją, jo mokslinius laipsnius.
Tik ką rezidentūrą pabaigęs medikas gali „į rankas“ gauti dvigubai didesnę algą nei mokslinį laipsnį turintis ir universitetinėje ligoninėje dirbantis gydytojas“, – pastebėjo A.Gerliakienė.
Už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas įstaigos gauna apmokėjimą iš Valstybinės ligonių kasos (VLK). Pasak A.Gerliakienės, įstaigoms paliekama derybų galimybė prieš pasirašant sutartį su VLK.
„Mano nuomone, yra sukuriamas precedentas labai neskaidriom procedūrom. Važiuoja gydymo įstaigų vadovai, nesvarbu privačių ar valdiškų, ir išsidera sau palankesnes sąlygas.
Jeigu iš pat pradžių vyktų skaidrus dialogas tarp įstaigų vadovų ir VLK, įvardijant sistemines problemas, pasakant kokiais kiekiais ligoninė gali suteikti paslaugas ir pagal tai būtų sudaromi įkainiai iš karto, būtų daugiau skaidrumo ir mažiau pseudoderybų, kurios tą finansavimą iškraipo“, – dėstė A.Gerliakienė.
„Pagrindinė problema, kuri nuodija mūsų sveikatos sistemą, yra korupciniai ryšiai tarp medikų ir politikų“, – pridūrė LMS vadovė.
Slaugytojų trūkumas – tiksinti bomba
Ji svarstė, kad sistema galėtų veikti efektyviau, reikėtų peržiūrėti esamus teisės aktus, tačiau, tikėtina, Sveikatos apsaugos ministerijoje trūksta specialistų, kurie galėtų tai padaryti.
A.Gerliakienė išskyrė ir dar vieną problemą, kuri neleidžia sukurti efektyvios sveikatos priežiūros sistemos – slaugytojų stygių.
„Dabar mums trūksta apie 10 tūkst. slaugytojų. Mes jų paruošti nepajėgiame, šitos specialybės žmonės nesirenka, nes ji yra nepatraukli. Ir finansiškai, ir dėl savo specifikos – sunkus fizinis darbas, emociniai iššūkiai ir už menkiausią klaidą gresia baudžiamoji atsakomybė. Natūralu, kad jaunimas mąsto, pasirenka lengvesnes specialybes.
O valstybė nekreipia dėmesio, kad mes 30 metų neturime stojančiųjų į slaugą. Per artimiausius 10 metų daugybė specialistų išeis į pensiją ir mes Lietuvoje prarasime slaugą“, – įspėjo A.Gerliakienė.
Politikai maitina iliuzijomis?
Ji pastebėjo, kad šalies gyventojai nepakankamai rūpinasi savo sveikata, vangiai įsitraukia į valstybės finansuojamas prevencines programas. Pasak LMS vadovės, visuomenei nėra siunčiama aiški žinutė.
„Politikai žada žmonėms, kad jais bus pasirūpinta. „Socdemai“ šiuo metu kiršina visuomenę, spekuliuoja, kad atims gydytojus iš privataus sektoriaus. Jie subėgs į viešąjį sektorių ir viskas bus labai gerai, 80 proc. padidinsime paslaugų prieinamumą, išgelbėsime 5 tūkst. gyvybių... Tai yra ministerijos tekstas.
Žmonėms, kurie neturi kritinio mąstymo, dalinamos tokios iliuzijos, jie patiki, kad iš tikrųjų kaltas privatus sektorius, jie „blogiečiai“, nieko nepadaro, susirenka pinigus. Tai yra nuolatinis naratyvas“, – dėstė A.Gerliakienė.
„Žinoma, medikai iš paskutiniųjų stengiasi. Ir dabar girdžiu, kad medikai buvo malonūs, jie darė viską, ką gali. Žmonės džiaugiasi jų paslaugomis. Bet neatitikimas tarp dirbtinai sukeltų pacientų lūkesčių ir realybės yra neadekvatus“, – pridūrė LMS vadovė.
Lietuva gaili pinigų sveikatai?
Tuo metu Seimo narys, socialdemokratas Saulius Čaplinskas akcentuoja Europos Sąjungos (ES) kontekste kuklų sveikatos priežiūros sektoriaus finansavimą.
Lietuvoje išlaidos sveikatai vienam gyventojui yra gerokai mažesnės už ES šalių vidurkį. Be to, susiduriame su medikų trūkumu, ypač regionuose. Vadinasi, tie sveikatos sistemos resursai – tiek finansiniai, tiek žmogiškieji yra riboti, todėl labai svarbu juos racionaliai ir efektyviai naudoti.
Bendrai žiūrint, sveikatos priežiūros sistemoje vyksta daug pažangių procesų, niekas nestovi vietoje. Dedamos nuolatinės pastangos planuojant resursus, vis daugiau sveikatos priežiūros įstaigų taiko modernius procesų valdymo įrankius.
Visa tai leidžia optimizuoti resursus, efektyvinti procesus. Sveikatos sistema taptų tvaresnė, jei sveikatos politikoje pavyktų padidinti finansavimą sveikatos apsaugai. Bet žinant geopolitinę situaciją, visų mūsų prioritetas yra saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsauga yra to saugumo dalis“, – aiškino S.Čaplinskas.
Pasak jo, naujų teisės aktų priėmimas neišvengiamai sulaukia diskusijų ir neįmanoma, kad dėl sprendimų visiškai sutartų visos pusės.
„Aš stengiuosi bendrauti su visais. Tačiau procesai rodo, kad teisėkūros rezultatu ne visada visi būna patenkinti, nes yra skirtingi interesai ir poreikiai“, – patikino S.Čaplinskas.
O kaip pacientai mato sistemos valdymą?
„Mano nuomone, pacientų pasitikėjimas sveikatos priežiūros sistema priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau tikėtina, kad labiausiai – nuo asmeninės patirties. Tai subjektyvūs dalykai. Kaip medikas, galiu patikinti, kad Hipokrato priesaika įpareigojo mediką padėti pacientui ir nepakenkti jam.
Pacientų organizacijų Lietuvoje yra daug. Jos buriasi į skėtines struktūras. Būtent pastarųjų atstovai dažniausiai dalyvauja įvairiuose sprendimų priėmimo procesuose, pavyzdžiui, Privalomojo sveikatos draudimo taryboje. Sveikatos politikos prasme, manau, kad pasiekta milžiniška pažanga įtraukiant pacientų organizacijas į politikos formavimo procesus. Manau, kad šioje srityje neatsiliekame nuo išsivysčiusių demokratinių valstybių“, – dėstė S.Čaplinskas.
Reguliavimo daug, efektyvumo – stokojama
Gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrej Rudanov pažymi, kad Lietuvos sveikatos sistemos teisinis reguliavimas yra vienas gausiausių ir dažniausiai besikeičiančių mūsų šalyje. Tačiau, kaip rodo praktika, vien teisinio reguliavimo gausa nesprendžia reguliavimo nuoseklumo, nuosaikumo ir pagrįstumo klausimų, ir tuo labiau nesprendžia efektyvaus teisės aktų įgyvendinimo ir atnaujinimo, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius, gerąją praktiką bei tarptautinius standartus.
Kokios gi galėtų būti pagrindinės Lietuvos sveikatos sistemos „teisinės ligos“, trukdančios formuoti efektyvią ir profesionaliai valdomą sveikatos sistemą, o svarbiausiai – kaip mūsų sveikatos sistemą gydyti?
Neefektyvi, nes...
Pirma, ilgą laiką Lietuvoje priimamas reguliavimas, formuojami sprendimai ir vykdoma viešoji komunikacija apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą formavo itin aukštus pacientų lūkesčius, kurių PSDF biudžetas nebuvo ir iki šiol nėra pajėgus patenkinti. Tai akivaizdžiai rodo, kad Lietuvos sveikatos sistemos politikos formuotojams ir įgyvendintojams trūksta holistinio požiūrio į visą sveikatos sistemą in corpore, o ne į jos atskiras terapines sritis.
Antra, gausi Lietuvos sveikatos sistemos reguliacinė aplinka lėmė akivaizdžius prieštaravimus tarp skirtingų teisės aktų, atsirado perteklinis reguliavimas, padidėjo administracinė našta specialistams ir įstaigoms, susiformavimo atsakomybės fragmentacija ir kitos iš to kylančios problemos. Ši situacija natūraliai lemia poreikį iš esmės peržiūrėti didžiąją dalį esamo reguliavimo, konsoliduoti jį, pašalinant spragas ir prieštaravimus, optimizuoti reikalavimus ir užtikrinti jo siūlomų sprendimų efektyvumą.
Trečia, esamas sistemos reguliavimas dažnu atveju orientuotas į proceso užtikrinimą, o ne rezultato siekimą. Dalis strateginių programų ir teisinių priemonių orientuotos į procesus, bet ne į aiškiai apibrėžtus, pamatuojamus rezultatus. Tokiems pamatuotiems rezultatams priskirtinas pacientų eilių faktinis sumažėjimas (procentais arba laike), paslaugos kokybės rodiklių padidėjimas (pasitenkinimo lygio matavimas, pakartotinės hospitalizacijos rodiklių mažėjimas), žalos mažinimo priemonių dėka pasiektos mažesnės valstybės ir PSDF biudžeto išlaidos, kovojant su priklausomybėmis ir pan.
Ketvirta, paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis kontrolės sistemos nenuoseklumas ir nenuosaikumas. Iki š.m. liepos 1 d. šalyje kontrolę vykdė teritorinės ligonių kasos ir teisės aktų, kurie reglamentuoja paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, teikimą pacientams, nuostatų praktinis taikymas skirdavosi ne tik priklausomai nuo atitinkamos teritorinės ligonių kasos, bet ir nuo paslaugas teikiančios įstaigos, jos pavaldumo ir daugelio kitų aplinkybių. Šiuo metu priežiūros ir kontrolės institucija yra konsoliduota į vieną, tačiau teisės aktų aiškinimo ir taikymo konsolidavimo procesas ir atitinkamų komentarų parengimas dar tik pradėtas.
Penkta, nėra vykdomi periodiniai viešojo sektoriaus gydymo įstaigų kompleksiniai auditai. Šiuos auditus turėtų atlikti nepriklausomi ekspertai, o auditų turinys turėtų apimti 4 dedamąsias – finansinį auditą, teisinį auditą, veiklos auditą bei psichoemocinės aplinkos auditą (kiekvienas auditas atliekamas pagal tarptautinius standartus ir gerąją praktiką). Šių auditų dėka tiek minėtų įstaigų steigėjai (Sveikatos apsaugos ministerija, universitetai, savivaldybės), tiek visuomenė galėtų matyti ir žinoti, kaip viešojo kapitalo įstaiga organizuoja ir vykdo savo veiklą, kiek ši veikla yra efektyvi ir rezultatyvi, kaip įstaiga laikosi teisės aktų, gerosios praktikos ir tarptautinių standartų reikalavimų.
Šešta, stokojama efektyvių, patogių ir taupančių laiką skaitmenizacijos sprendimų ir įrankių. Reikia pripažinti, kad nors E.sveikatos sistema nuolat tobulinama ir gerinama, jos naudojimosi prieigą pacientams tikrai tapo labiau draugiška vartotojams, pats sprendimas pagal savo esmę ir teisinį statusą, lyginant su kitomis ES valstybėmis, nėra tobulas ir kelia itin daug specialistų nepasitenkinimų. Be to, būtina aktyviai plėtoti nuotolinių konsultacijų sprendimus.
Žinoma, prie šių iššūkių taip pat prisideda specialistų trūkumas, jų darbo krūvių augimas ir šio krūvio reguliavimo nebuvimas, kokybės užtikrinimo ir kontrolės bei finansavimo aspektai.
Ateities vizija
Tam, kad Lietuvos sveikatos sistema tampa efektyvi, būtini nuoseklūs organizaciniai, kultūriniai, socialiniai bei finansiniai pokyčiai, kurie būtų kvalifikuotai ir profesionaliai išguldomi teisiniuose sprendimuose. Užtikrinus teisinio reguliavimo nuoseklumą, aiškumą ir tikslingumą, sudarius sąlygas jo įgyvendinimui ir skatinant visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą galima pasiekti ilgalaikį sistemos efektyvumą, kokybę ir visuomenės pasitikėjimą.
pacientaisveikatos apsaugasveikatos priežiūra
