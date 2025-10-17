Mirė vos 35-erių žymi rašytoja: ją išgarsinusią knygą atrado ir lietuviai

Pietų korėjietę išgarsino 2018 m. išleista knyga, kurioje surinkti pokalbiai su psichiatru apie jos depresiją, tapo kultūriniu reiškiniu. Moters atsiminimuose nagrinėjamos psichinės sveikatos temos sulaukė atgarsio tarp skaitytojų visame pasaulyje.
Knyga sulaukė tarptautinio pripažinimo po to, kai 2022 m. buvo išleistas jos vertimas į anglų kalbą.
Lietuviškai knygos pavadinimą būtų galima versti kaip „Noriu mirti, bet noriu valgyti tteokbokki“.
Knyga į lietuvių kalbą išversta nebuvo, bet savo skaitytoją mūsų šalyje rado. Angliškas jos vertimas buvo ir tebėra parduodamas lietuviškuose interneto knygynuose, knygą reklamavo ir specializuoti fiziniai knygynai.
Aplinkybės, susijusios su Baek Se-hee mirtimi, nėra aiškios, rašo BBC.
Tiesa, žinoma, kad moteris paaukojo savo organus – širdį, plaučius, kepenis ir inkstus – kurie padėjo išgelbėti penkių žmonių gyvybes, penktadienį pranešė Pietų Korėjos organų donorystės agentūra.
Pranešime taip pat buvo pateikti jos sesers komentarai, kad Baek norėjo „dalytis savo širdies šiluma su kitais per savo darbą ir įkvėpti vilties“.
Jos knyga „Noriu mirti, bet noriu valgyti tteokbokki“ parduota daugiau nei milijono egzempliorių tiražu ir išversta į 25 šalių kalbas.
Bestseleris sulaukė pripažinimo, nes normalizavo pokalbius apie psichinę sveikatą ir subtiliai atskleidė vidines žmogaus kovas, ypač autorės asmeninį konfliktą tarp depresinių minčių ir jos dėkingumo už paprastus džiaugsmus.
„Žmogaus širdis, net ir tada, kai nori mirti, dažnai tuo pačiu metu nori ir tteokbokki“, – taip skamba žymiausia knygos frazė. Tteokbokki – tai cilindro formos ryžių pyragėliai, paprastai valgomi su aštriu padažu arba troškiniu, yra populiarus užkandis korėjiečių virtuvėje.
Gimusi 1990 m., Baek Se-hee universitete studijavo kūrybinį rašymą ir penkerius metus dirbo leidykloje, kaip teigiama jos trumpoje biografijoje, paskelbtoje „Bloomsbury Publishing“, kuri išleido jos 2018 m. memuarų vertimą į anglų kalbą.
Vertėjas Anton Hur savo „Instagram“ paskyroje parašė, kad Baek organai po mirties išgelbėjo penkis žmones, bet „jos skaitytojai žino, kad savo knyga ji palietė dar milijonus gyvybių“.
„Mano mintys yra su jos šeima“, – rašė A.Hur.
Dešimtmetį Baek Se-hee buvo gydoma dėl distimijos, lengvos, bet ilgai trunkančios depresijos formos, kuri tapo jos bestselerio pagrindu, teigiama jos biografijoje.
Tęsinys „Noriu mirti, bet vis dar noriu valgyti tteokbokki“ buvo išleistas korėjiečių kalba 2019 m. Jo vertimas į anglų kalbą pasirodė 2024 m.
Socialiniuose tinkluose pasipylė atminimo žinutės. „Ilsėkis ramybėje“, – rašoma komentare Baek Instagramo puslapyje. „Ačiū, kad išgelbėjai mus savo nuoširdumu.“
Kitas „Instagram“ naudotojas sakė, kad kiekvieną kartą skaitydamas Baek memuarus, jis rasdavo „gilų paguodos žodį kiekviename sakinyje“.
„Sukurti vieną knygą, kuri gali pakelti žmonėms nuotaiką... nėra lengva užduotis, ir aš jaučiu neapsakomą pagarbą, nes tau tai pavyko“, – rašė jis.
psichikos sveikataDepresijaMirtis
