Europos širdyje – spartus viruso plitimas: skelbia naujos pandemijos grėsmę

Nuo rugsėjo pradžios Friedricho Loefflerio institutas užregistravo 31 viruso protrūkį gyvulininkystės ūkiuose ir 131 paukščių gripo atvejį tarp laukinių paukščių.
Pasak tyrėjų, šiemet paukščių gripas ėmė plisti neįprastai anksti ir greitai. Jau teko paskersti daugiau nei 500 000 vištų, ančių, žąsų ir kalakutų. Ypač daug atvejų užfiksuota rytų Vokietijoje ir Žemutinėje Saksonijoje.
Paukščių gripas yra labai užkrečiama ir greitai progresuojanti infekcinė liga, kuria serga daugelis paukščių rūšių. Artimiausiu metu prognozuojamas didelio masto plitimas, kurį paskatins paukščių migracija. Todėl institutas trimituoja apie augančią grėsmę.
Kiek pavojingas paukščių gripas?
K.Stöhras – ilgametis Pasaulio sveikatos organizacijos gripo programos vadovas – perspėja apie naujos pandemijos scenarijų.
Tiesa, jis pabrėžė, kad užsikrėtimo rizika žmonėms iki šiol buvo itin maža. „Kiekvienas, kas, pavyzdžiui, vaikščiodamas gamtoje, susiduria su negyvais gyvūnais, neturėtų jų liesti, derėtų laikytis atstumo, neprileisti šuns arčiau ir informuoti vietinę veterinarijos tarnybą“, – patarė K.Stöhras.
Negyvų gyvūnų nevalia patiems perkelti, saugiai juos surinkti gali tik specialistai.
Šį rudenį nuo paukščių gripo ypač nukentėjo gervės.
„Dabar yra palankios sąlygos virusui plisti ir prisitaikyti prie žmonių. Šios rizikos nereikėtų nuvertinti“, – sakė k.Stöhras.
Galimi kiaušinių ir paukštienos tiekimo sutrikimai?
Pasak Friedricho Loefflerio instituto, paukščių migracijos pikas dar priešakyje. Todėl paukštynai raginami griežtai laikytis higienos priemonių. Siekiant suvaldyti ligą, daugelyje regionų yra įsteigtos apsaugos zonos su papildomais reikalavimais.
„Jau esame ankstyvoje, bet stiprioje protrūkio fazėje – ypač paveikti dedeklių vištų ir kalakutų pulkai“, – aiškino Vokietijos paukštininkystės pramonės centrinės asociacijos prezidentas Hansas-Peteris Goldnickas.
Pasak jo, dabar politikai turi įsikišti, kad suvaldytų tolesnį plitimą. Negalima atmesti kiaušinių ir paukštienos tiekimo sutrikimų tikimybės. „Raginame federalinių žemių valdžią imtis veiksmų dabar. Laukti nėra išeitis“, – sakė H.P.Goldnickas.
Dvigubo užsikrėtimo pavojus
Vokietijos Vakcinacijos komitetas ir vaistininkų asociacijos pataria rizikos grupei priklausantiems asmenims pasiskiepyti nuo gripo. Kiekvienas, kuris dirba su tam tikrais gyvūnais arba turi glaudų kontaktą, derėtų vengti dvigubo užsikrėtimo sezoniniu gripu ir paukščių gripu.
Dėl paukščių gripo rizikos Vokietijoje jau metų pradžioje buvo išplėstos skiepijimo rekomendacijos.
„Visi, kurie turi profesinių ir asmeninių kontaktų su naminiais ar laukiniais paukščiais, kiaulėmis ir ruoniais, turėtų būti paskiepyti nuo gripo, kad vienu metu neužsikrėstų gripu ir paukščių gripu“, – sakė Vokietijos vaistininkų asociacijų prezidentas Thomasas Preisas.
Praėjusį virusų sezoną Vokietijos vaistinėse nuo gripo buvo paskiepyta apie 122 000 žmonių, o nuo koronaviruso – apie 80 000 gyventojų – gerokai daugiau nei bet kada anksčiau, teigiama vaistininkų asociacijų ataskaitoje.
„Tikslas – kad neatsirastų naujas paukščių gripo variantas, kuris būtų perduodamas žmogaus žmogui. Tai galėtų tapti naujos pandemijos atspirties tašku“, – sakė Th.Preisas.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
paukščių gripas H5N1paukščių gripasVokietija
