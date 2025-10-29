NTAKD: Lietuvoje aptikta kanapių su miniatiūriniais stiklo gabaliukais

„Informuojame, kad Europos valstybėse vis pasitaiko atvejų, kuomet džiovintose kanapėse yra randama mažų stiklo gabalėlių, kurie gali kelti pavojų vartotojų sveikatai. Randami stiklo gabalėliai yra labai maži, todėl dėl jų dydžio, skaidrumo ir pasiskirstymo augalinėje medžiagoje yra sunku juos pamatyti plika akimi. Tokios kanapės dažniausiai turi neįprastą blizgesį, gali palikti skaidrių likučių ant rankų jas palietus“, – rašoma departamento pranešime.
„Manoma, kad stiklo gabalėliai pridedami siekiant padidinti kanapių svorį, pagerinti jų išvaizdą, imituojant daugiau Tetrahidrokanabinolio (THC) turinčias kanapių veisles. Atkreipiame dėmesį, kad tokios kanapės su stiklo gabalėliais jau yra aptiktos ir Lietuvoje“, – praneša NTAKD.
Departamento duomenimis, tokių kanapių vartojimas kai kuriais atvejais Europos valstybėse buvo susijęs su burnos skausmu, burnos opomis, nuolatiniu kosuliu, trunkančiu kelias dienas po vartojimo. Kitais atvejais buvo pastebėti kraujavimo iš nosies, burnos atvejai bei ūminė pneumonija, taip pat buvo pranešta apie nedidelį skaičių sunkių, bet nepatikslintų plaučių pažeidimo formų.
NTAKD įspėja, kad rinkoje vartotojams tiekiami produktai bei gaminiai gali būti parduodami klaidingai paženklinti, nenurodant tikrosios jų sudėties – vartotojai gali nežinoti, kad perka preparatus, kurių sudėtyje yra pavojingų jų sveikatai medžiagų ar kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų.