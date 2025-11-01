Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SveikataMedicinos žinios

Įsigaliojo naujovė sveikatos sektoriuje: šia paslauga galės naudotis daugiau pacientų

2025 m. lapkričio 1 d. 08:05
Nuo šeštadienio pavežėjimo paslauga galės pradėti naudotis daugiau pacientų, praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Daugiau nuotraukų (1)
Skelbiama, jog nuo šiol paslauga bus prieinama ne tik transplantacijos laukiantiems, gulintiems pacientams, bet ir kitoms ligonių grupėms.
„Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
„Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – akcentavo viceministrė.
SAM nurodo, kad nuo lapkričio mėnesio dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis ir tie pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu.
Taip pat šia paslauga pacientai galės pasinaudoti, kai jiems reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.
Pavėžėjimo paslauga pacientams pradėta teikti praėjusių metų liepą ir yra apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet jai buvo skirta apie 8,8 mln. eurų, o kitais metais numatoma skirti 9,3 mln. eurų.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)pavežėjimo paslaugaPacientų pavežėjimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.