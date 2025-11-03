Į ligoninę patekę lietuviai įspėja dėl kelionių į Turkiją: kokios ligos siaučia?

„Dažniausiai keliautojai užsikrečia žarnyno infekcinėmis ligomis, kurias gali sukelti pirmuonys, žarnyno virusai ir bakterijos. Tai gali būti salmoneliozė, virusinės infekcijos – kaip rotavirusas, norovirusas“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistė Aušra Bartulienė.
Pasak jos, įvežtiniai ligų atvejai fiksuojami visus metus, nes žmonės nuolat keliauja į šiltus kraštus. Tačiau vasaros laikotarpiu, kai keliautojų padaugėja, auga ir užkrečiamųjų žarnyno ligų skaičiai.
„Mes oficialiai užfiksuojame tik tuos atvejus, kai žmogus kreipiasi į medikus. Tai patenka į mūsų statistiką. Bet jeigu žmogus suserga namuose ir nesikreipia į šeimos gydytoją, tokie atvejai net nėra fiksuojami“, – pabrėžė A.Bartulienė.
Kokias ligas parsiveža lietuviai?
Šiemet Lietuvoje užregistruoti 439 salmoneliozės atvejai, iš jų – 27 įvežtiniai.
Nuo metų pradžios jau užfiksuoti 852 kampilobakteriozės atvejai, iš jų – 21 įvežtinis.
Šiais metais Lietuvoje užregistruoti 1 722 rotavirusinės infekcijos atvejai, iš jų – 29 įvežtiniai.
„Kiekvienais metais būna panašūs skaičiais“, – patikino A.Bartulienė.
Tačiau pastaruoju metu Turkijoje atostogaujantys lietuviai socialiniuose tinkluose dalinasi susirgę neaiškia infekcija. Kas tai?
„Oficialiai nėra gautų pranešimų apie infekcinių ligų protrūkius Turkijoje, – sakė A.Bartulienė. – Tačiau, kai mes nagrinėjame tuos atvejus, įvežtinių atvejų iš Turkijos yra gal ir daugiausiai.
Bet nemažai jų yra ir iš Egipto, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Indijos, Graikijos, Prancūzijos, Tailando, Kenijos ir dar daug šalių. Praktiškai, kur žmonės keliauja, dažnai užsikrečia.“
Ką įsidėmėti keliautojams?
Specialistė akcentavo, kad žarnyno infekcijų plitimas susijęs su maisto ir vandens higiena, tiksliau – jos trūkumu.
Todėl atostogų metu vertėtų gerti vandenį iš buteliukų, taip pat virintą, filtruotą. Tinka karšta kava ir arbata.
„Reikėtų susilaikyti nuo gėrimų su ledukais, nes neaišku, iš kokio vandens tie ledukai pagaminti.
Maistas turi būti šviežias, gerai termiškai apdorotas, todėl geriausia valgyti ką tik pagamintą karštą patiekalą. Vertėtų vengti žalių ar neplautų daržovių, vaisių. Arba juos patiems atidžiai nusiplauti ir tik tada vartoti.
Žinoma, labai svarbu rankų higiena: jas reikia kuo dažniau plauti vandeniu su muilu. Jei nėra tokių sąlygų, derėtų naudoti rankoms skirtas dezinfekcines priemones“, – patarė A.Bartulienė.
Pagrindiniai žarnyno infekcijų simptomai – pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Jeigu pasireiškia tik vienkartiniai epizodai, kreiptis į gydytojus nebūtina, ypač kai sunegaluoja stiprus ir sveikas žmogus.
Tačiau jei simptomai pasireiškia vyresnio amžiaus žmonėms arba mažiems vaikams, kyla rizika netekti daug skysčių, gali išsivystyti gyvybei pavojingos komplikacijos.
„Todėl tokiu atveju dėl pagalbos reikia kreiptis į gydytoją“, – pabrėžė A.Bartulienė.
Turkijažarnyno ligosžarnyno infekcija
Rodyti daugiau žymių