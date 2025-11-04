Onkologus nustebino COVID-19 vakcinos: turi netikėtą poveikį

Tiesa, gautiems rezultatams patvirtinti dar bus atliekami papildomi tyrimai. Mokslininkai viliasi, kad koronaviruso vakcinos gali tapti pigia priemone pagerinti pacientų gyvenimą, rašo „Bloomberg“.
Žurnale „Nature“ spalio pabaigoje paskelbtas tyrimas gimė iš įdomaus Adomo Grippino, Teksaso universiteto onkologo, pastebėjimo, kai jis rengė savo daktaro disertaciją Floridos universitete.
Jis padėjo kurti personalizuotas iRNR vakcinas žmonėms, sergantiems smegenų vėžiu, kurios turėtų apmokyti imuninę sistemą atpažinti specifinius naviko žymenis ir pradėti gynybinę ataką.
Tačiau testuodamas individualiai pritaikytas injekcijas su gyvūnais, A.Grippinas pastebėjo, kad su vėžiu visiškai nesusijusios iRNR vakcinos, taip pat aktyvavo imuninę sistemą, kad sunaikintų navikus.
„Nuo tada beveik kiekvieną dieną galvojau apie tyrimo rezultatus“, – pasakojo A.Grippinas. Jis suprato atradęs pigią ir lengvai prieinamą priemonę, kuri galėtų stimuliuoti imuninę sistemą kovoti su vėžiu.
„Pirmoji reakcija buvo nuostaba“
A.Grippinas ir jo kolegos išanalizavo daugiau nei 1000 pacientų, sergančių išplitusiu plaučių ir odos vėžiu, medicininius įrašus. Žmonės, kurie gavo iRNR pagrindu pagamintą COVID-19 vakciną – nesvarbu, ar tai buvo „Pfizer“, ar „Moderna“ – iki 100 dienų prieš imunoterapijos pradžią, turėjo dvigubai didesnę tikimybę išgyventi nei tie, kurie negavo vakcinos arba ją gavo ne tuo laikotarpiu.
Be to, tyrėjai išsiaiškino, kad gripo vakcinos neturi tokio poveikio.
Norėdami suprasti, kuo ypatingos iRNR injekcijos, mokslininkai ištyrė kraujo ir audinių mėginius. Paaiškėjo, kad COVID-19 injekcijos, regis, aktyvavo įgimtą imuninę sistemą – pagrindinį ankstyvojo perspėjimo gynybos mechanizmą, kuris įspėja kitas imuninės sistemos dalis pasiruošti atakai prieš vėžį.
Atradimas maloniai nustebino mokslo bendruomenę. „Mano pirmoji reakcija buvo nuostaba ir galbūt netikėjimas“, – sako Ryanas Sullivanas, Masačusetso bendrosios ligoninės (JAV) Melanomos centro direktorius.
Mokslininkai yra užkietėję skeptikai, ir pirmasis jo instinktas buvo ieškoti trūkumų. Atidžiai peržiūrėjęs straipsnį, jis nerado prie ko prikibti.
„Duomenys yra tikrai geri“, – sako R.Sullivanas. Jis pridūrė, kad didelis kiekis pacientų, įtrauktų į retrospektyvinį tyrimą, suteikia solidumo.
Pasak tyrėjų, dabar svarbu išsiaiškinti, kuriuo gydymo momentu suleista koronaviruso vakcina, duotų didžiausią naudą.
