Medicinos retenybė: Berlyno ligoninėje gimė penketukas

Penki vaikai ir jų motina laikosi gerai, naujagimių svoris jau padidėjo daugiau nei dvigubai, pranešė ligoninė.
„Penketuko gimimas yra medicinos retenybė“, – sakoma pranešime. Tai nepaprastas įvykis net patyrusiems akušeriams, taip pat ypatingas logistinis iššūkis, sakė ligoninės direktorius Wolfgangas Henrichas.
Gimdyme dalyvavo 25 asmenų tarpdisciplininė komanda. Penki vaikai gimė atlikus cezario pjūvį 28-osios nėštumo savaitės pabaigoje.
„Tokiam gimdymui reikalinga puikiai koordinuota akušerijos, anesteziologijos, neonatologijos, akušerių ir operacinės komanda“, – sakė W. Henrichas. „Džiaugiamės, kad viskas praėjo sklandžiai ir kad motina bei vaikai laikosi gerai“, – pridūrė jis.
Ligoninė nepateikė informacijos, ar motina pastojo dirbtinio apvaisinimo būdu, tačiau savo pranešime citavo ją sakiusią, kad tėvai „džiaugiasi galėdami sūpuoti saugius ir sveikus savo penkis vaikus“.
