Atvirai prabilo, kas dėjosi Santaros klinikose ir kodėl iš tikrųjų išėjo gydytojai: „Tvyrojo toksiška aplinka“

Lyderystės ir darbo organizavimo trūkumai
Prieš pusantrų metų Santaros klinikoms vadovauti pradėjęs T.Jovaiša pasakojo iš karto pastebėjęs, kad ligoninėje yra keletas karštų taškų.
„Kur tvyrojo įtampa, kur buvo iššūkių su lyderyste, buvo įvairių žalingų vadovavimo stilių“, – penktadienį žurnalistams atviravo T.Jovaiša.
Jis tęsė, kad „karštuose taškuose“ nebuvo numatyta daryti staigių pakeitimų. Su probleminiais skyriais dirbo psichologai, etikos komisijos, kiti specialistai, padedantys spręsti konfliktines situacijas.
„Neurochirurgijos centras buvo vienas iš tų karštų taškų. Ten buvo daug nusiskundimų dėl bendravimo, nepagarbaus elgesio, darbo organizavimo. Per šį laikotarpį darbą centre nutraukė keletas gydytojų ir slaugytojų. Kalbu apie kiek ankstesnį laikotarpį.
Vidiniai tyrimai parodė, kad lyderystės, vadovavimo ir darbo organizavimo praktikos neatitiko Santaros klinikų lūkesčių ir standartų. Jauniesiems gydytojams buvo skiriamos pusinės dienos, t.y. kai užrašomos 3–4 valandos, bet tikimasi, kad jaunasis kolega dirbs visą dieną.
Grafikuose buvo numatyti planiniai neatėjimai į darbą. Kolega yra darbo grafike, nurodyta, kad turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia. Tai galiojo ne tik gydytojams, bet ir slaugytojoms.
Žinoma, kad tokiame centre negalėjo būti nei normalių darbo santykių, nei kažkokio progreso ir vystymosi“, – dėstė T.Jovaiša.
Pasak jo, pusantrų metų dėtos pastangos įvairiais būdais problemą išspręsti. Bet vadovavimo stiliaus pakeisti nepavyko.
„Pastaraisiais mėnesiais su centro vadovu, kitais lyderiais siekėme sudaryti aiškų žingsnių ir priemonių planą, kaip mums įgyvendinti tą paskutinį transformacijos žingsnį. Centro vadovas vietoje tų tolimesnių pokyčių pasirinko sprendimą nutraukti darbo santykius su Santaros klinika, kartu su juo išėjo ir keletas komandos narių“, – sakė T.Jovaiša.
Atsisakė operuoti, neperdavė pacientų
Santaros klinikų vadovas pabrėžė, kad Neurochirurgijos centre dirba keliolika gydytojų. Paliekant darbą, profesinė etika reikalauja savo pacientus perduoti kitiems gydytojams, kurie užtikrintų jų priežiūrą.
„Deja, profesorius Ročka to neatliko. Dėl to mes turėjome trumpalaikę komunikacinę problemą su mūsų pacientais ir jų šeimomis. Tą išsprendėme. Šiandien yra užtikrintos ambulatorinės konsultacijos yra tvarkomi operacinių planai“, – sakė T.Jovaiša.
Laisvų vietų vaikų neurochirurgų konsultacijoms yra net ir lapkričio mėnesį.
„Profesorius savo nuožiūra informavo šeimą, kad nebus atlikta procedūra ir nėra, kam jos atlikti. Tačiau profesionalus elgesys turėjo būti iš anksto šitą klausimą kolegoms. Tada sprendimas būtų rastas, nesukeliant bereikalingo nerimo nei šeimai, nei pacientui“, – pabrėžė T.Jovaiša.
„Bendrai iliustracijai: buvo operacija, kuri planuota, kad turėjo atlikti profesorius Ročka. Jo darbo terminas Santaros klinikose dar buvo bemaž mėnuo. Ir profesorius atsisakė operuoti vaiką, nors jam buvo sudarytos galimybės atlikti tą operaciją“, – pasakojo Santaros klinikų direktorius.
Paprašytas patikslinti kokios sąlygos buvo Neurochirurgijos skyriuje prie ankstesnės vadovybės, T.Jovaiša patvirtino, kad jame „tvyrojo toksiška aplinka“.
„Manau, kad šiai dienai Neurochirurgijos centre toksiškos aplinkos nebeliko“, – sakė jis.
Nėra masinio išėjimo
Jau anksčiau T.Jovaiša pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
„Šiais metais Santaros klinikose dirba daugiau gydytojų specialistų nei ankstesniais metais. Šiuo metu mūsų komandoje yra daugiau kaip 1 400 gydytojų specialistų – tai didžiausias skaičius per pastaruosius metus. Tai rodo, kad Santaros klinikas renkasi vis daugiau profesionalų (...). Tikrai apmaudu, kai viešai kalbama ir piktinamasi dėl 3 darbo santykius savo noru nutraukusių medikų, bet niekas nešneka apie 11 aukščiausio lygio gydytojų neurochirurgų, kurie tęsia darbą mūsų ligoninėje ir kasdien užtikrina neurochirurginę pagalbą tiek suaugusiesiems, tiek vaikams“, – trečiadienį išplatintame pranešime cituotas klinikų vadovas.
Vis dėlto, viešojoje erdvėje imta nerimauti, kaip toliau bus užtikrinamos paslaugos vaikams, ar jiems bus suteikta pagalba įvykus komplikacijoms bei ar nebus uždaromas Santaros klinikų Vaikų neurochirurgijos skyrius. Savo ruožtu T. Jovaiša paneigė ir šiuos, pasak jo, klaidingai skelbiamus gandus.
„Noriu išsklaidyti ir dar vieną mitą – neva uždaromas Vaikų neurochirurgijos skyrius. Tai netiesa. Skyrius veikia kaip ir anksčiau, be to, ši sritis toliau stiprinama – pacientai gauna reikiamą pagalbą, o komanda pildoma naujais specialistais“, – teigta Santaros klinikų pranešime.
Nuo lapkričio 1 d. Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovo pareigas pradėjo eiti konkurso būdu išrinktas Aidanas Preikšaitis.
Jis akcentavo, kad, nepaisant pokyčių, paslaugos pacientams teikiamos kaip įprastai.
„Neurochirurgijos centrą sudaro su skyriai – vaikų ir suaugusių. Paslaugos yra užtikrinamos visa apimtimi abiejuose skyriuose. Vyksta tiek skubi pagalba, skubios operacijos, planinės operacijos, ambulatorinės konsultacijos“, – penktadienį sakė A.Preikšaitis.
Gydytojai atsisveikino
Lrytas primena, kad su darbu šį rudenį jau atsisveikino trys Santaros klinikų Neurochirurgijos skyriuje dirbę patyrę gydytojai neurochirurgai: prof. Saulius Ročka, dr. Ramūnas Raugalas, dr. Žilvinas Chomanskis. Buvo skelbiama, kad įstaigą palikti ketina dar keli neurochirurgai.
Praėjusią savaitę gydytojas R.Raugalas socialiniuose tinkluose viešai paskelbė verčiantis naują profesinio gyvenimo puslapį. Medikas nurodė, kad ketvirtadienis buvo paskutinė darbo diena Vaikų neurochirurgijos skyriuje Santaros klinikose.
„Rašydamas šias eilutes jaučiu didelį ir šiltą jausmą krūtinėje – tarsi atsisveikinčiau su namais, kuriuose užaugau. Nes šis kelias man buvo ne tik darbas. Tai buvo mano istorijos dalis, kuri mane formavo kaip gydytoją ir kaip žmogų.
Kai prieš beveik 20 metų žengiau į Vaikų ligoninę, nežinojau, kur mane nuves šita kelionė. Pradėjome nuo mažų žingsnių, nuo idėjos ir tikėjimo, kad vaikai Vilniuje nusipelno pačios geriausios neurochirurginės pagalbos. Šiandien, žvelgdamas atgal, matau vaikų veidus, jų sugrįžusias šypsenas, palengvėjimą tėvų akyse ir tas akimirkas, kai suprasdavome, kad kartu padarėme stebuklą“, – soc. tinkle pranešė gydytojas.
Jis taip pat nurodė privačias įstaigas, kuriose nuo šiol jį sutikti galės pacientai.
Po įrašu kolegos ir pacientai skyrė gausybė gražių žodžių R.Raugalui, linkėjo sėkmės, bet tuo pačiu ir reiškė apgailestavimą, kad Santaros klinikos praranda puikų gydytoją.