Atlikus plataus masto apžvalgą jokio ryšio tarp paracetamolio ir autizmo nenustatyta

Rugsėjo mėnesį JAV prezidentas sukėlė medicinos bendruomenės pasipiktinimą, pareikšdamas, kad paracetamolis yra susijęs su didesniu autizmo paplitimu.
D. Trumpas paragino besilaukiančias moteris „pakentėti“ ir paracetamolio nevartoti. Sveikatos srities mokslininkai įspėjo, kad dėl tokių komentarų moterys gali būti atgrasomos nuo saugiausio būdo malšinti skausmą, o autizmo sutrikimą turintys asmenys patirti dar didesnę gėdą.
Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžė, kad nėra patikimų įrodymų, kad paracetamolis – pagrindinė tokių labai populiarių skausmą malšinančių vaistų kaip „Tylenol“ ir „Panadol“ sudėtinė dalis – sukelia autizmą.
Pirmadienį britų medicinos žurnale BMJ buvo paskelbta visų iki šiol atliktų mokslinių tyrimų šia tema apžvalga.
„Esami įrodymai nerodo aiškaus ryšio tarp paracetamolio poveikio gimdoje besivystančiam vaisiui ir autizmo bei ADHD pasireiškimo palikuonims“, – rašoma mokslininkų iš Jungtinės Karalystės atliktos apžvalgos ataskaitoje.
Pirmiau buvo atlikta keletas tyrimų, kurie leido manyti, kad tarp paracetamolio ir autizmo arba dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo (angl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) gali egzistuoti ryšys.
Tačiau šių tyrimų kokybė buvo „žema arba kritiškai žema“, teigiama apžvalgos ataskaitoje – iš dalies dėl to, kad juos atliekant nebuvo imtasi tinkamų priemonių atmesti galimai klaidinančius veiksnius, pavyzdžiui, ar šeimoje jau yra buvę autizmo atvejų.
Be to, šių prieštaringai vertinamų tyrimų metu taip ir nepavyko tiksliai nustatyti, kaip paracetamolis gali sukelti autizmą.
Naujausios plataus masto apžvalgos ataskaitoje raginama tobulinti mokslinių tyrimų metodiką, atkreipiant dėmesį į tai, kad „moterų sveikatos tyrimams nuo seno buvo ir vis dar yra skiriama per mažai lėšų“.
Patvirtinimas
Naująjį tyrimą jau pasveikino keletas tyrėjų.
Londono universiteto koledžo akušerijos ir ginekologijos profesorius Dimitriosas Siassakosas pareiškė, kad šis tyrimas „patvirtina tai, ką sako viso pasaulio ekspertai“.
„Autizmo sutrikimą turintys asmenys ir neurodivergentai dažniau kenčia nuo lėtinio skausmo, taip pat jiems yra daug didesnė tikimybė turėti neurodivergentų vaikų, tačiau paracetamolis neurodivergencijos nesukelia“, – teigė Stevenas Kappas iš Portsmuto universiteto.
„Kaip tyrėjas ir autistas, turintis ADHD, manau, kad neturėtume bandyti užkirsti kelio neurodivergencijai, bet vietoje to turėtume pagerinti neurodivergentų gyvenimo kokybę“, – pridūrė jis.
Be paracetamolio, D. Trumpas ir vakcinų atžvilgiu skeptiškai nusiteikęs jo paskirtasis sveikatos apsaugos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis yra ne kartą pareiškę nepagrįstų teiginių apie autizmą, įskaitant tai, kad šiuo metu yra kilusi jo „epidemija“.
Tačiau ekspertai aiškina, kad pastaruoju metu padidėjęs autizmo atvejų skaičius yra susijęs su patobulintais ir išplėstais diagnostikos metodais bei didėjančiu visuomenės informuotumu.
