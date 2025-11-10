Europoje plinta gripo mutacija, pildosi niūri prognozė: „Tai yra pavojingesnis virusas“

Yra įvairių niuansų, bet epidemiologai sako nenustebsiantys, jei tai būtų blogiausias gripo sezonas per dešimtmetį.
7 viruso mutacijos
„Tokio viruso jau seniai nematėme, dinamika yra neįprasta“, – sako profesorė Nicola Lewis, Londone įsikūrusio Francio Cricko instituto Pasaulinio gripo centro direktorė.
„Tai mane tikrai neramina, – priduria ji. – Aš nepanikuoju, bet esu susirūpinusi.“
Taigi, kas vyksta? Mokslininkai akylai stebi gripo virusų evoliuciją, nes jie nuolat mutuoja, o sezoninio gripo vakcina turi būti atnaujinama kiekvienais metais, kad būtų veiksmingesnė.
Gripo evoliucija vyksta ritmu, dar vadinamu „poslinkis ir dreifas“, rašo BBC.
Dažniausiai virusas dreifuoja, būna tik nedideli pokyčiai, o kartais įvyksta staigus poslinkis, kai virusas reikšmingai mutuoja.
Būtent tai įvyko šių metų birželį.
Kembridžo universiteto patogenų evoliucijos centro direktorius profesorius Derekas Smithas teigia, kad H3N2 sezoninio gripo variante atsirado septynios mutacijos.
Tai įvyko ne gripo sezono metu, kai šiaurės pusrutulyje buvo vidurvasaris.
„Beveik neabejotinai tai apims visą pasaulį, taigi, žiūrint iš šios perspektyvos, tai yra kažkas, kas įvyks greitai“, – sako D.Smithas.
Dar tyrinėjama, ką tiksliai daro mutacijos, bet jos tikriausiai padeda virusui išvengti dalies imuniteto, kurį mes sukūrėme per daugelį metų gripo infekcijų ir skiepijimosi.
Dėl to virusui lengviau užkrėsti žmones ir plisti – tai yra priežastis, kodėl gripo sezonas Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse, įskaitant Japoniją, prasidėjo taip anksti.
Jei virusas gali plisti lengviau, jam nebūtinos palankesnės žiemos sąlygos, kad prasidėtų gripo sezonas.
„Manau, kad tai bus stiprus gripo sezonas“, – sako profesorė N.Lewis.
Galbūt prisimenate COVID-19 pandemijos metu linksniuotą R skaičių? Tai yra skaičius žmonių, kuriems vienas užsikrėtęs žmogus perduoda infekciją. Taigi, šis rodiklis liudija, kad mutavęs gripo virusas turi aiškų pranašumą.
Sezoninis gripas paprastai turi R skaičių apie 1,2, o šių metų ankstyvieji skaičiavimai rodo, kad jis bus 1,4, sako N.Lewis.
Taigi, labai apytikriai, jei 100 žmonių susirgtų gripu, jie jį perduotų 120 žmonių įprastais metais ir 140 žmonių šį sezoną.
Blogiausias gripo sezonas per 10 metų?
„Labai tikėtina, kad tai bus blogas gripo sezonas“, – sako prof. Christophe'as Fraseris iš Oksfordo universiteto Pandeminių mokslų instituto.
„Yra požymių, kad šis sezonas gali būti blogesnis nei tai, ką matėme per pastaruosius 10 metų“, – priduria jis.
Profesorius įspėja, kad įprastą sezoną gripu užsikrečia maždaug vienas iš penkių žmonių, tačiau šiemet šis skaičius gali būti didesnis.
Tačiau visos prognozės dar nėra tvirtos. Daugelis ieško užuominų Australijoje, nes šiemet ten buvo blogiausias gripo sezonas per stebėjimų istoriją, nors ten dar nebuvo tokio pat mutavusio H3N2 viruso, kokį turime mes.
Žinome, kad virusas labai greitai plinta tarp mokyklas lankančių vaikų. Tačiau 10-mečių vaikų imunitetas labai skiriasi nuo jų senelių, nes pastarųjų imuninė sistema suformuota daugybės gripo sezonų.
Todėl ekspertai atidžiai stebės, kas nutiks, kai gripu dažniau sirgs vyresnio amžiaus žmonės.
„Tai yra pavojingesnis virusas“
Istorija rodo, kad šį sezoną susiduriame, kuriuo vyresnio amžiaus žmonės serga sunkiau.
Yra keletas gripo tipų, pavyzdžiui, H1N1 kiaulių gripas arba H5N1, paukščių gripas, kuris dabar plinta visame pasaulyje.
Naujos mutacijos įvyko H3N2 gripo grupėje.
„H3 visada yra pavojingesnis virusas, jis yra šlykštesnis virusas, jis daro didesnį poveikį gyventojams“, – sako N.Lewis.
Lietuvoje šiuo metu dominuoja A tipo gripas, o A(H3) sudaro didžiąją dalį praėjusią savaitę nustatytų potipių, pirmadienį informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
Kai kurie iš mūsų susirgs gripu ir nepajus jokių simptomų, o kitiems staiga pasireikš karščiavimas, kūno skausmai ir išsekimas. Tačiau virusas gali būti mirtinas vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie priklauso rizikos grupėms.
Praėjusį gripo sezoną Lietuvoje nuo šios ligos mirė 75 žmonės. Tai buvo rekordiškai daug.
NVSC rekomendacija aiški: patikimiausia apsauga nuo gripo ir yra skiepai. Ypač raginami pasiskiepyti rizikos grupėms priklausantys asmenys:
– 2–7 metų vaikai;
– 65 metų ir vyresni asmenys;
– visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
– socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
– sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
– nėščiosios.
Japonijoje buvo uždarytos mokyklos
Profesorė N.Lewis teigia, kad šiemet ypatingai svarbu pasiskiepyti, nors vakcina ir nėra priderinta prie mutavusio viruso.
Sprendimas dėl vakcinos sudėties buvo priimtas vasario mėnesį, kad būtų pakankamai laiko pagaminti milijonus jos dozių, o nauja mutacija atsirado birželio mėnesį.
Vakcina vis tiek skatins organizmą gaminti antikūnus, kurie gali atpažinti gripo virusą.
Tačiau didžiausia nauda, kaip tikimasi, bus ne ligos sustabdymas ar viruso plitimo sulėtinimas, o ligos sunkumo sumažinimas.
Gripo vakcina apsaugo nuo kelių gripo štamų, kurie kiekvienas gali sukelti atskiras infekcijų bangas.
„Nepriklausomai nuo to, kokie štamai cirkuliuos šią žiemą, galime būti tikri, kad vakcina vis tiek padės apsaugoti labiausiai pažeidžiamus žmones nuo sunkios ligos ir hospitalizacijos“, – sako dr. Mary Ramsay, Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūros visuomenės sveikatos programų direktorė.
Tuo tarpu gydytojams priminta, kad ankstyvas antivirusinis gydymas sumažina gripo komplikacijų riziką.
Japonija taip pat patiria ankstyvą gripo sezoną ir uždarė mokyklas, kad sustabdytų protrūkius.
Tai nėra COVID-19 pandemijos laikų karantinas, bet trumpalaikės priemonės, kurias šalis taiko siekdama sustabdyti viruso plitimą.
Niekas nežino, kas tiksliai įvyks artimiausiais mėnesiais.
„Galbūt viskas baigsis kitą savaitę“, – sako profesorė N.Lewis. – Bet nemanau, kad taip bus“.
