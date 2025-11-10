SveikataMedicinos žinios

Iš Santaros klinikų traukiasi dar 3 neurochirurgai

2025 m. lapkričio 10 d. 20:56
Praėjusią savaitę Santaros klinikas paliko 3 neurochirurgai, o pirmadienio vakarą pranešama, kad įstaigą palieka dar 3 neurochirurgai.
Apie gydytojų pasitraukimą pirmasis paskelbė portalas LRT.lt ir pasidalino atsiųstu laišku, kurį pasirašė pasitraukiantys neurochirurgai.
Gydytojų pasirašytame laiške pažymima, kad sprendimas buvo sunkus, ilgai brendęs.
„Pastaruosius dvejus metus centre vyko įtempti procesai – sistemingas dalies darbuotojų siekis diskredituoti tuometinį centro vadovą prof. Saulių Ročką ir bet kokia kaina perimti vadovavimą centrui.
Tokia atmosfera neišvengiamai griauna pasitikėjimą, kolegialumą ir orumą – vertybes, be kurių medicina praranda savo esmę.
Nors administracija bandė imtis tam tikrų veiksmų, jų nepakako, kad sustabdytų destruktyvų procesą. Šiandien jau akivaizdu – pasitraukimo priežastys nėra tik asmeninės, bet ir sisteminės“, – rašoma portalui LRT.lt skirtame laiške.
Primename, kad praėjusią savaitę LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai.
Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko 3 neurochirurgai.
Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra. 
