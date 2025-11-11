Seime skinasi kelią siūlymas drausti iš pacientų imti priemokas

Antradienį po svarstymo šias Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas įstatymo pataisas palaikė 56 Seimo nariai, 38 buvo prieš, 5 parlamentarai susilaikė.
Tam, kad įstatymas būtų priimtas Seime, turi būti surengtas dar vienas balsavimas.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų gegužės 1 d.
Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nuostata, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Beje, Seimo plenarinę salę pasiekė parlamentiniame Sveikatos reikalų komitete (SRK) patobulintas, šiek tiek pakoreguotas įstatymo pataisų variantas.
Jame atsirado ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę. Tokiais atvejais, kai jei pacientas norėtų gauti mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas, jis turėtų raštu patvirtinti, kad atsisako valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja mokamų.
Tuo metu nemedicininių aptarnavimo paslaugų sąrašą, kainų apskaičiavimo metodiką nustatytų sveikatos apsaugos ministras, o šiame sąraše esančių paslaugų kainas – jas teikiančios įstaigos vadovas.
Pacientui taip pat siūloma palikti galimybę pagal sudarytą medicininių priemonių sąrašą pasirinkti, pavyzdžiui, protezą ar lęšiukus. Jei jo pageidavimu būtų naudojama brangiau kainuojanti priemonė negu valstybės kompensuojama, pacientas turėtų sumokėti jų kainų skirtumą.
Priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, sąrašą ir jų apmokėjimo tvarką nustatytų Vyriausybė.