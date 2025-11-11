Specialistas apie akupunktūrą: gerina kraujotaką ir malšina skausmą

Akupunktūra – tradicinės kinų medicinos gydymo metodas, kai plonos adatos įvedamos į tam tikrus kūno taškus. Tai padeda atstatyti energijos pusiausvyrą, skatinti organizmo gijimą ir mažinti skausmą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Rytų medicinos metodai, tarp kurių ir akupunktūra, vis labiau populiarėja Vakaruose. Tam įtakos turi didėjantis susidomėjimas holistiniu požiūriu į sveikatą, kai gydomas visas organizmas, o ne tik konkrečios problemos. Vis gausesni moksliniai tyrimai taip pat patvirtina akupunktūros efektyvumą malšinant skausmą, mažinant stresą ir gydant kitas sveikatos problemas.
„Skirtingai nuo Vakarų medicinos, kuri remiasi vaistais ir chirurgija, akupunktūra daugiausia orientuojasi į natūralią energijos pusiausvyrą. Šiuolaikiniai tyrimai parodo, kad ji veikia nervų sistemą, gerina kraujotaką ir skatina skausmą malšinančių medžiagų gamybą. Dėl to akupunktūra Vakarų medicinos gydyme dažnai naudojama kaip papildoma priemonė, siekiant pagerinti sveikatą ir savijautą“, – teigia sveikatos sprendimų centro „Antėja“ akupunktūros specialistas Viktoras Simanavičius.
Sprendžia įvairias problemas
Akupunktūros specialistas teigia, kad šis metodas padeda spręsti įvairias sveikatos problemas. Visų pirma lėtinį skausmą – nugaros, kaklo, sąnarių, galvos skausmus ar migrenas.
„Akupunktūra veikia ne tik kūną, bet ir žmogaus vidinę savijautą. Akupunktūra padeda mažinti stresą, nes stimuliuoja nervų sistemą ir skatina endorfinų bei serotonino išsiskyrimą, todėl mažėja streso ir nerimo pojūtis“, – sako V. Simanavičius.
Anot jo, procedūros metu daug žmonių jaučia gilų atsipalaidavimą ir nusiraminimą, o tai padeda sureguliuoti emocijas bei mažinti dirglumą. Be to, akupunktūra dažnai gerina miego kokybę, prisideda prie vidinės ramybės ir geresnės nuotaikos kasdieniame gyvenime.
„Šis metodas taip pat gali palengvinti virškinimo sutrikimus, tokius kaip rėmuo ar meteorizmas. Be to, akupunktūra gali mažinti menstruacinius skausmus, palaikyti hormonų pusiausvyrą, gerina imuninę sistemą, gerinti bendrą organizmo tonusą, palengvinti alergijas ir kvapo sutrikimus bei padėti sergant uždegiminėmis ligomis, pavyzdžiui, artritu“, – tikina specialistas.
Akupunktūra dažnai taikoma kartu su įprastais gydymo būdais, pavyzdžiui, vaistais ar kineziterapija, ir gali papildyti tradicinę mediciną, padėdama mažinti skausmą, spartinti atsigavimą, mažinti uždegimą bei gerinti bendrą savijautą. Daug sveikatos priežiūros specialistų Vakaruose integruoja akupunktūrą į kompleksinį gydymą.
Neigia vyraujančius mitus
Gydytojas pastebi, kad pacientų žinios apie akupunktūrą dažnai vis dar apsiriboja įvairiausiais mitais.
Vienas jų – įsitikinimas, kad procedūra labai skausminga. Vis dėlto šis įsitikinimas yra klaidingas – adatos yra plonos, todėl dauguma žmonių jaučia tik lengvą dilgčiojimą arba visai nejaučia skausmo.
„Kitas mitas, kad akupunktūra yra tam tikra magija ar mistika, taip pat yra neteisingas. Ši praktika grindžiama ilgalaike tradicija, o vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina jos poveikį nervų sistemai, kraujotakai ir skausmo malšinimui“, – pabrėžia pašnekovas.
Taip pat klaidinga manyti, jog akupunktūra gali išgydyti visas ligas. Ji nėra stebuklingas vaistas, tačiau veiksminga kaip papildomas gydymo būdas daugeliui sveikatos problemų.
„Daug kam kyla klausimas dėl saugumo, tačiau kai procedūrą atlieka kvalifikuotas specialistas, ji yra saugi. Galiausiai, nors kai kuriems žmonėms pagerėjimas jaučiamas greitai, dažnai reikia kelių seansų, kad atsirastų ilgalaikis poveikis“, – sako V. Simanavičius.
akupunktūrarytų medicinaskausmas
Rodyti daugiau žymių