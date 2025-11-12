Chaoso apimtose Santaros klinikose apsilankiusi ministrė staiga pakeitė nuomonę

„Neurochirurgijos paslaugų prieinamumui nei mažiesiems pacientams, nei suaugusiems tai jokios reikšmingos įtakos neturės. Gydymo įstaiga deda visas reikalingas, tinkamas pastangas, kad suvaldytų, na turbūt reikia sakyti, daugiau komunikacinę negu paslaugų teikimo krizę“, – Eltai sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė.
Jos teigimu, po trečiadienį vykusio vizito Santaros klinikose paaiškėjo daugiau detalių apie susidariusią situaciją, tad vidinis tyrimas gali ir nebūti pradėtas – dėl to ketinama apsispręsti artimiausiu metu.
„Tie susitikimai tikrai davė didesnį aiškumą apie susiklosčiusią situaciją. Drįstu pasakyti, kad ligoninės administracija visuose lygiuose deda pastangas (…) suvaldyti įtampas, kurios kyla skyriuose“, – kalbėjo ministrė.
„Mes dabar darbine tvarka ministerijoje aptarsime to vidinio vertinimo reikalingumą, (nes – ELTA) paaiškėjo daug dalykų šiandien tuose tiesioginiuose susitikimuose ir su profesinių sąjungų atstovais, ir su ligoninės administracija“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį Santaros klinikose lankėsi ne tik ministrė, bet ir Seimo Sveikatos reiklų komiteto nariai. Vizito metu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Santaros klinikas paliko 6 neurochirurgai.
Praėjusią savaitę pranešus, kad iš klinikos išėjo 3 medikai, įstaigos vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
Tiesa, šį pirmadienį paaiškėjo, jog iš darbo ligoninėje išėjo dar 3 neurochirurgai. Apie tai pirmieji pranešė naujienų portalas LRT.lt, netrukus šią informaciją patvirtino ir Santaros klinikos. Jų teigimu, dėl susiklosčiusiosios situacijos neurochirurgijos paslaugos centre bus teikiamos kaip įprastai.
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikina, jog jos vadovaujama ministerija dėl susidariusios situacijos pradėjo vietinį patikrinimą, kurio metu siekiama nustatyti, kokie buvo pagrindiniai rizikos veiksniai, paskatinę medikus išeiti iš darbo.