Prabilo apie gydytojų susiskaldymą Santaros klinikose: sunku dirbti, jei nesišneki su kolega

„Įvyko Neurochirurgijos centro darbuotojų skilimas. Grupė darbuotojų, vertinčiau, savo veiksmais siekė diskredituoti tuometinį centro vadovą profesorių Saulių Ročką, stengėsi perimti Neurochirurgijos centro vadovavimą“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ trečiadienį sakė Ramūnas Raugalas, gydytojas neurochirurgas, kuris paskutinėmis spalio dienomis baigė darbą Santaros klinikose.
Jis pabrėžė, kad Santaros klinikų administracija įvairiais būdais stengėsi sutaikyti besivaidijančias puses, tačiau nesėkmingai.
„Deja, faktai tokie, kad per pastarąsias kelias savaites pasitraukėme 6 kolegos, dirbę ne vienus metus. Kiekvienas turėjome ir tam tikrų asmeninių motyvų.
Bet visų 6 kolegų pasitraukimas yra ir bendro 2 metus trukusio sunkaus proceso Santaros klinikų Neurochirurgijos centre rezultatas“, – sakė R.Raugalas.
„Mes nebematėme galimybės toliau dirbti Santaros klinikose, mūsų manymu, visos galimybės išspręsti Neurochirurgijos centre tvyrantį konfliktą buvo bevaisės. Todėl kiekvienas atskirai priėmėme sprendimą trauktis. Taip ir nubyrėjome per keletą savaičių“, – pridūrė gydytojas neurochirurgas.
Nepavyko susitaikyti
Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Ringaitienė sakė, kad kolektyvo susiskaldymą nulėmė Neurochirurgijos centro vadovo lyderystės stoka.
„Apjungiant komandą į vieną darinį, užtikrinant paslaugas vaikams, šioje vietoje kilo nemažai konfliktų (...) Spręsti šiai problemai mes profesoriaus Ročkos nepalikome vieno, taip pat visą pagalbą teikėme ir likusiems darbuotojams.
Ramūnas irgi paliudys, mes kiekvieną trečiadienį 15 val. Susitikdavome aptarti kilusias problemas. Nuo infrastruktūros, grafikų sudarymo, darbo taisyklių vykdymo iki vidinės bendravimo kultūros gerinimo, siekiant kad mikroklimatas padalinyje leistų dirbti.
Dirbti su kolega, su kuriuo nesišnekama, tikrai sudėtinga“, – radijo laidoje dėstė D.Ringaitienė.
Tačiau R.Raugalas gynė buvusį vadovą S.Ročką, tikino, kad jis ne tik dirbo operacinėje, bet ir turėjo strateginę viziją.
Jis aiškino, kad Vaikų neurochirurgijos korpuse kolektyvo nuotaikos buvo geros, gydytojai tarpusavyje susitarė. Kitą stovyklą sudarė suaugusiųjų neurochirurgai. Teoriškai medikai dirbo viename centre, bet skirtinguose pastatuose, iš vieno į kitą skyrių reikia kiek paėjėti Santariškių gatve.
„Vaikų ligoninės kolektyvas lyg ir izoliuotas nuo Neurochirurgijos centre tvyrančių įtampų“, – sakė R.Raugalas.
Gydytojų nesutarimus jis lygino su poros skyrybomis. Esą kai susitaikyti nepavyksta, belieka tik pasukti skirtingomis kryptimis.
„Mes visi esame už struktūrą, Santaros klinikų fanai, didelę dalį savo gyvenimo atidavę. Nuolat sau primeni, kad visų pirma mes čia susirinkome gydyti pacientus, o ne draugauti. Kartais, viską išbandžius, ateina suvokimas, kad čia ne klausimas: kas teisus, o kas ne?
Tiesiog suvoki, kad tie du poliai, kurie sumesti viename katile, jie nebegali būti kartu vien dėl to, kad nenukentėtų pacientai ir darbas. Geriau būna vienas ar kitas, bet kad tik pacientai būtų toliau gydomi“, – dėstė R.Raugalas.
Paciento mama: mes mišias užpirkinėjame
Nors Santaros klinikų atstovai ramina, kad pokyčiai pacientų nepalies ir paslaugos pacientams bus teikiamos ta pačia apimtimi, tačiau į radijo laidą paskambinusi mažojo paciento mama Sigita sakė asmeniškai pažįstanti R.Raugalą. Ji skundėsi, kad užsirašyti pas naują gydytoją pavyko tik sausio mėnesiui.
„Neduok Dieve, prasidės... Jūs suprantate, ką reiškia, kai yra smegenyse bėdos? Jūs suprantate, kaip jaučiasi tėvai? Ir išeina iš vaikų skyriaus 6 patyrę, šitą centrą įkūrę gydytojai.
Prisimenu, kaip į Santariškes su kitu vaiku vaikščiojau dėl inkstų problemų. Ir vienas, ir kitas gydytojas – visą laiką dėl tos pačios problemos pradedi nuo Adomo ir Ievos.
O čia yra galvos smegenys – augliukai, cistos ir visokios baisios bėdos. Ačiū Dievui, mano vaikas nėra operuojamas. Bet prieš eidamas į konsultaciją kiekvieną kartą tiesiog mišias užpirkinėji.
Jūs kalbėkite, ar tie jauni gydytojai perėmė patirtį? Ir kiek jų liko?“, – kalbėjo Sigita.
Savo ruožtu D.Ringaitienė patikino suprantanti tėvų nuogąstavimus.
„Likę kolegos yra kompetentingi. Pagal mūsų turimus duomenis, jie yra atlikę labai panašų kiekį operacijų“, – sakė Santaros klinikų direktorė medicinai.
„Daktaras (Gintaras, red.pastaba) Migauskas, kurio patirtis neurochirurgijoje, dirbant su vaikais, siekia daugiau nei 20 metų“, – pridūrė D.Ringaitienė.
Jai antrino ir R.Raugalas: „Visi Santaros klinikose liekantys neurochirurgai yra aukščiausios klasės klinicistai, chirurgai, specialistai.
Žinoma, pediatrija turi specifiką: labai svarbus ryšys tarp paciento, jo šeimos ir gydytojo, gydytojo pasiekiamumas ir pažįstamas veidas. Bet labai tikiuosi, kad po šio truputį chaotiško etapo viskas nusistovės, darbai vyks.“
Ministrė svarsto, kad tyrimo nereikės
Dėl pastaruoju metu Santaros klinikas palikusių šešių neurochirurgų kilusį chaosą sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė vadina komunikacine krize. Jos teigimu, šių medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui. Pasak ministrės, planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo.
„Neurochirurgijos paslaugų prieinamumui nei mažiesiems pacientams, nei suaugusiems tai jokios reikšmingos įtakos neturės. Gydymo įstaiga deda visas reikalingas, tinkamas pastangas, kad suvaldytų, na turbūt reikia sakyti, daugiau komunikacinę negu paslaugų teikimo krizę“, – Eltai sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė.
Jos teigimu, po trečiadienį vykusio vizito Santaros klinikose paaiškėjo daugiau detalių apie susidariusią situaciją, tad vidinis tyrimas gali ir nebūti pradėtas – dėl to ketinama apsispręsti artimiausiu metu.
„Tie susitikimai tikrai davė didesnį aiškumą apie susiklosčiusią situaciją. Drįstu pasakyti, kad ligoninės administracija visuose lygiuose deda pastangas (…) suvaldyti įtampas, kurios kyla skyriuose“, – kalbėjo ministrė.
„Mes dabar darbine tvarka ministerijoje aptarsime to vidinio vertinimo reikalingumą, (nes – ELTA) paaiškėjo daug dalykų šiandien tuose tiesioginiuose susitikimuose ir su profesinių sąjungų atstovais, ir su ligoninės administracija“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį Santaros klinikose lankėsi ne tik ministrė, bet ir Seimo Sveikatos reiklų komiteto nariai. Vizito metu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Santaros klinikas paliko 6 neurochirurgai.
Praėjusią savaitę pranešus, kad iš klinikos išėjo 3 medikai, įstaigos vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
Tiesa, šį pirmadienį paaiškėjo, jog iš darbo ligoninėje išėjo dar 3 neurochirurgai. Apie tai pirmieji pranešė naujienų portalas LRT.lt, netrukus šią informaciją patvirtino ir Santaros klinikos. Jų teigimu, dėl susiklosčiusiosios situacijos neurochirurgijos paslaugos centre bus teikiamos kaip įprastai.
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikina, jog jos vadovaujama ministerija dėl susidariusios situacijos pradėjo vietinį patikrinimą, kurio metu siekiama nustatyti, kokie buvo pagrindiniai rizikos veiksniai, paskatinę medikus išeiti iš darbo.