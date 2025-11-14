Gera žinia: valstybė kompensuos naujus vaistus nuo vėžio

Ministerijos teigimu, nauji kompensuojamieji vaistai leis pacientams greičiau gauti gydymą.
„Valstybė nuosekliai investuoja į efektyviausius ir mokslo įrodymais pagrįstus gydymo būdus. Nauji kompensuojami vaistai rodo, kad kryptingai stipriname onkologinių ir retų ligų gydymą, siekdami, kad inovacijos pasiektų kiekvieną pacientą“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti medikamentai, skirti plaučių, storosios ir tiesiosios žarnos, inkstų skrandžio vėžio, limfonų, neurologinių ir kitų ligų gydymui.
Dalis šių vaistų pacientams prieinami nuo penktadienio, o kitus bus galima įsigyti nuo gruodžio 1-osios.
Likę vaistai bus pradėti kompensuoti, kai tik jų tiekėjai pasirašys sutartis su Valstybine ligonių kasa ir vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų kainyną.