SveikataMedicinos žinios

Gera žinia: valstybė kompensuos naujus vaistus nuo vėžio

2025 m. lapkričio 14 d. 11:29
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis nuo šiol bus kompensuojami nauji vaistai, skirti įvairioms vėžio formoms ir kitoms sunkioms ligoms gydyti. Šiems vaistams kompensuoti šiemet numatyta 4,2 mln. eurų, o kitąmet 31,4 mln. eurų, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Ministerijos teigimu, nauji kompensuojamieji vaistai leis pacientams greičiau gauti gydymą.
„Valstybė nuosekliai investuoja į efektyviausius ir mokslo įrodymais pagrįstus gydymo būdus. Nauji kompensuojami vaistai rodo, kad kryptingai stipriname onkologinių ir retų ligų gydymą, siekdami, kad inovacijos pasiektų kiekvieną pacientą“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti medikamentai, skirti plaučių, storosios ir tiesiosios žarnos, inkstų skrandžio vėžio, limfonų, neurologinių ir kitų ligų gydymui.
Dalis šių vaistų pacientams prieinami nuo penktadienio, o kitus bus galima įsigyti nuo gruodžio 1-osios.
Likę vaistai bus pradėti kompensuoti, kai tik jų tiekėjai pasirašys sutartis su Valstybine ligonių kasa ir vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų kainyną.
Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF)Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)Valstybinė ligonių kasa (VLK)

