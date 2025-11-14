SveikataMedicinos žinios

Liūdna žinia: Anapilin išėjo legendinis Lietuvos gydytojas

2025 m. lapkričio 14 d. 20:54
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugija pasidalino liūdna žinia, kad neteko kolegos ir mokytojo, gydytojo Gedimino Martinkėno. Velioniui buvo 89-eri.
Jis priklausė medikų komandai, kuri 1987 m. tuometinėje Respublikinėje širdies ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje atliko pirmąją Lietuvoje širdies persodinimo operaciją.
Docentas Gediminas Martinkėnas gimė 1936 m. birželio 17 d. Strigailiškyje.
1955 m. baigė Ignalinos mokyklą, o 1959 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.
Baigęs studijas 1964 m., paskirtas dirbti chirurgu Joniškio ligoninėje.
Netrukus pasirinko anesteziologiją – tapo I-osios anesteziologų specializacijos dalyviu.
Vėliau savo profesinį kelią tęsė III Vilniaus miesto ligoninėje, Vilniaus m. Klinikinėje ligoninėje kaip gydytojas anesteziologas.
Nuo 1983 m. gydytojas G.Martinkėnas vadovavo Santaros klinikų kardiichirurginės anesteziologijos skyriui.
Docentas Gediminas Martinkėnas buvo Vilniaus Universiteto vyresnysis mokslinis bedradarbis, vienas iš pirmojo Anesteziologijos ir reanimatologijos vadovėlio lietuvių kalba bendraatorių, aktyvus Anesteziologų reanimatologų draugijos valdybos narys.
