Aiškėja, kad populiarus vaistas turi priešvėžinių savybių

Mokslininkams atskleidžiant naujas uždegimo ir vėžio sąsajas, ryškėja ibuprofeno vaidmuo. Įdomu, kaip toks pažįstamas vaistas gali suteikti netikėtą apsaugą.
Ibuprofenas priklauso nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Ryšys tarp NVNU ir vėžio prevencijos ryšys nėra naujiena: dar 1983 m. klinikiniai tyrimai parodė, kad sulindakas – senesnis receptinis NVNU, panašus į ibuprofeną – sumažina storosios žarnos vėžio susirgimų skaičių. Nuo tada mokslininkai tiria, ar šios grupės vaistai gali padėti užkirsti kelią ir kitų rūšių vėžio vystymuisi.
NVNU blokuoja fermentus, vadinamus ciklooksigenazėmis (COX). Yra du pagrindiniai jų tipai. COX-1 padeda apsaugoti skrandžio gleivinę, palaiko inkstų funkciją ir vaidina svarbų vaidmenį kraujo krešėjime. COX-2, kita vertus, skatina uždegimą.
Dauguma NVNU, įskaitant ibuprofeną, slopina abu fermentus, todėl gydytojai rekomenduoja juos vartoti su maistu, o ne tuščiu skrandžiu.
Ibuprofenas ir gimdos gleivinės vėžys
2025 m. tyrimas parodė, kad ibuprofenas gali sumažinti gimdos gleivinės (endometriumo) vėžio riziką. Ši liga dažniausiai išsivysto moterims po menopauzės.
Svarbus rizikos veiksnys antsvoris arba nutukimas. Riebalų perteklius organizme didina estrogeno – hormono, kuris gali skatinti vėžio ląstelių augimą – kiekį.
Įtakos turi ir vyresnis amžius, cukrinis diabetas ir policistinių kiaušidžių sindromas. Ankstyva menstruacijų pradžia, vėlyva menopauzė arba vaikų neturėjimas taip pat didina riziką.
Endometriumo vėžio simptomai: nenormalus kraujavimas iš makšties, dubens skausmas ir diskomfortas lytinių santykių metu.
Naujo tyrimo metu buvo analizuojami daugiau nei 42 000 moterų sveikatos duomenys. Stebėjimas truko 12 metų, dalyvių amžius buvo 55–74 metai. Tos, kurios nurodė vartojančios mažiausiai 30 ibuprofeno tablečių per mėnesį, turėjo 25 proc. mažesnę riziką susirgti gimdos gleivinės vėžiu nei tos, kurios vartojo mažiau nei keturias tabletes per mėnesį.
Apsauginis vaisto poveikis buvo stipriausias moterims, sergančioms širdies ligomis.
Įdomu, kad aspirinas – kitas dažnai vartojamas NVNU – tyrimuose neparodė tokio potencialo. Tačiau aspirinas gali neleisti atsinaujinti storosios žarnos vėžiui.
Kitos naudos
Ibuprofeno galimas apsauginis poveikis apima ne tik gimdos gleivinės vėžį. Tyrimai rodo, kad jis taip pat gali sumažinti žarnyno, krūties, plaučių ir prostatos vėžio riziką.
Pavyzdžiui, žmonės, kurie anksčiau sirgo žarnyno vėžiu ir vartojo ibuprofeną, rečiau patirdavo ligos atsinaujinimą. Yra net duomenų, kad jis turi apsauginį poveikį nuo plaučių vėžio rūkantiems žmonėms.
Uždegimas yra vėžio požymis, o ibuprofenas iš esmės yra priešuždegiminis vaistas. Blokuodamas COX-2 fermento aktyvumą, vaistas mažina prostaglandinų, cheminių mediatorių, skatinančių uždegimą ir vėžio ląstelių augimą, gamybą. Mažesnis prostaglandinų lygis gali sulėtinti arba sustabdyti naviko vystymąsi.
Dar ne viskas. Ibuprofenas taip pat daro įtaką su vėžiu susijusiems genams, pvz., HIF-1α, NFκB ir STAT3, kurie padeda naviko ląstelėms išgyventi mažo deguonies kiekio sąlygomis ir atsispirti gydymui.
Ibuprofenas, atrodo, mažina šių genų aktyvumą, todėl vėžio ląstelės tampa pažeidžiamesnės. Jis taip pat gali pakeisti DNR susidarymą ląstelėse, dėl to vėžio ląstelės gali tapti jautresnės chemoterapijai.
Įspėjimas
Deja, yra ir kita medalio pusė. Didelės apimties tyrimas parodė, kad aspirino vartojimas po gimdos gleivinės vėžio diagnozės buvo susijęs su didesniu mirtingumu, ypač tarp tų moterų, kurios aspiriną vartojo prieš diagnozę. Kiti NVNU taip pat padidino su vėžiu susijusios mirties riziką.
Kita vertus, neseniai atliktas tyrimas parodė, kad NVNU, ypač aspirinas, gali sumažinti kelių rūšių vėžio riziką, nors reguliarus kitų NVNU vartojimas gali padidinti tikimybę susirgti inkstų vėžiu.
Ekspertai įspėja, kad negalima savarankiškai vartoti ibuprofeno vėžio prevencijai. Ilgalaikis arba didelių dozių NVNU vartojimas gali sukelti rimtų šalutinių poveikių, pvz., skrandžio opą, kraujavimą žarnyne ir inkstų pažeidimus.
Retais atvejais jie gali prisidėti prie širdies problemų, pvz., miokardo infarktus ar insultus. NVNU taip pat sąveikauja su keliais vaistais, įskaitant varfariną ir tam tikrus antidepresantus, didindami kraujavimo ir kitų komplikacijų riziką.
Idėja, kad paprastas skausmą malšinantis vaistas gali padėti užkirsti kelią vėžiui, yra įdomi ir provokuojanti. Jei ateities tyrimai patvirtins šiuos atradimus, ibuprofenas vieną dieną gali tapti platesnės strategijos, skirtos vėžio rizikai mažinti, ypač didelės rizikos grupėse, dalimi.
Kol kas protingiau sutelkti dėmesį į gyvenimo būdu grįstą prevenciją: valgyti uždegimo nesukeliantį maistą, išlaikyti sveiką svorį ir būti fiziškai aktyviems.
