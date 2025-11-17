Policija įspėja: internete plinta naujas sukčiavimo modelis

Lapkričio 16 d. moteris „Facebook“ grupėje rado pranešimą, kad parduodamas vaistas lorazepamas. Ji susisiekė su tariama pardavėja, kuri bendravo maloniai, atsiuntė vaistų nuotraukas ir įtikino pervesti pinigus į vyro sąskaitą. Vėliau visi žinučių pokalbiai buvo ištrinti, o pirkėja buvo užblokuota. Laimei, ji išsaugojo visus ekrano nuotraukų įrodymus.
Tai yra tipinis sukčiavimo modelis, kai nelegalūs vaistai parduodami socialiniuose tinkluose. Tokie „sandoriai“ kelia ne tik finansinę, sveikatos, bet ir teisinę riziką – galima prarasti pinigus, pervedant juos netikriems asmenims, atskleisti asmeninę informaciją ir tapti kitų nusikaltimų auka, o netikri ar nelegaliai įsigyti vaistai gali pakenkti sveikatai. Prekyba receptiniais vaistais fiziniams asmenims yra neteisėta.
Policija primena gyventojams niekada nepirkti receptinių vaistų iš neaiškių socialinių tinklų paskyrų, nesitikėti pardavėjais, kurie prašo pervesti pinigus į nepažįstamų asmenų sąskaitas, ir pastebėjus įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai bei socialinio tinklo administracijai.
Saugoti savo sveikatą ir pinigus galima tik įsigyjant vaistus iš licencijuotų vaistinių, turint gydytojų išrašytus receptus.