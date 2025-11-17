Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Sveikata
Medicinos žinios
2025 m. lapkričio 17 d. 20:36
Poliklinikos direktorių stebina kauniečiai: „Deja, pasaulis eina į tamsą“
2025 m. lapkričio 17 d. 20:36
Lrytas Premium nariams
Interviu
Pasiskiepyti nuo gripo kai kurioms gyventojų grupėms nieko nekainuoja, tačiau žmonės vengia atlikti šią procedūrą. Keisti jų įsitikinimai stebina Kauno miesto poliklinikos direktorių Paulių Kibišą.
Daugiau nuotraukų (10)
Paulius Kibiša
skiepai
skiepai nuo gripo
Rodyti daugiau žymių