Po kilusio skandalo M. Jakubauskienė susitiko su Santaras palikusiais neurochirurgais: „Jie norėtų grįžti“

„Vakar SAM turėjome susitikimą su visais išėjusiais gydytojais, turėjome gana ilgą pokalbį. Pokalbis buvo geras, (medikai – ELTA) paliko mums nemažą segtuvą dokumentų (…). Mano įspūdis, iš esmės, labai nesikeičia nuo to, kurį aš turėjau po Santaros klinikų susitikimo“, – antradienį vykusiame Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdyje kalbėjo ministrė.
„Šiaip, turiu pasakyti, gydytojai yra absoliučiai puikūs kaip žmonės ir kaip profesionalai. Ir jie norėtų grįžti. Aš (Santaros klinikų – ELTA) direktoriui minėjau – jie norėtų grįžti“, – pridūrė ji.
Vis dėlto, SAM vadovė akcentuoja, jog tam trukdo tarpusavio nesutarimai dėl pasirenkamų taikyti gydymo metodų.
„Įstaigoje yra įvykęs (…) konfliktas. Komandoje yra žmonės (…), kurie gal skirtingai prioritetizuoja gydymo metodus, kuriuos taiko, ir yra nesutarimai profesinėje plotmėje. Pirmiausia, yra (nesutarimai dėl to, – ELTA) kokį tu gydymo metodą taikai, remdamasis įrodymais, klinikine praktika, savo empirine patirtimi, savo praktine patirtimi“, – kalbėjo ministrė.
Ragina spręsti konfliktą
Susiklosčius tokiai situacijai, SAM vadovė M. Jakubauskienė ragina spręsti iškilusį konfliktą ir žada, jog prireikus, jos vadovaujama ministerija galėtų tarpininkauti tarp Santaros klinikose likusių dirbti ir išeiti nusprendusių medikų.
„Paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirdau iš (Santaros klinikų – ELTA) direktoriaus – kad galimybių langas susitarti yra. Tai iš vakar (vykusio – ELTA) susitikimo su neurochirurgais aš supratau, kad visi norėtų ramiai dirbti gydytojais, visi norėtų praktikuoti ir gydyti pacientus, taikydami tuos pačius sudėtingiausius gydymo metodus, kuriuos jie yra puikiai įvaldę.
Ir dabar turbūt reiktų ieškoti tos formos, kaip mums atsisėsti visiems kartu, pasišnekėti – gal kažkokių vadybinių sprendimų gali prireikti, kaip tas komandas subalansuoti“, – demokratų frakcijos posėdžio metu kalbėjo ministrė.
„Aš galvoju, kad tai Lietuvoje nėra sisteminio lygio sveikatos sistemos krizė. Tai yra institucinio lygio klausimas, kuris yra sprendžiamas. Mes mielai patarpininkausime, nes gerbiame ir likusius gydytojus, ir tuos, kurie pasirinko konfliktą tęsti, pereidami dirbti į kitas įstaigas, kur turbūt yra antrinio prioriteto pasirinkimas – visi tikrai mielai dirbtų Santaros klinikose“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
Kaip skelbta anksčiau, per pastarąsias kelias savaites ligoninę nusprendė palikti šeši neurochirurgai. Dėl susidariusios situacijos klinikose praėjusią savaitę lankėsi Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei pati ministrė.
Vizitu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją.
Dar prieš šį vizitą M. Jakubauskienė buvo sakiusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą.
Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui. Tuomet M. Jakubauskienė taip pat akcentavo, jog planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo.
