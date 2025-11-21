Dėl pažeidimų Šiaulių ligoninės direktorius sulaukė įspėjimo, bet SAM grąžino jį į pareigas

„Tyrimas jau baigtas, buvo konstatuoti pažeidimai, už kuriuos ligoninės direktoriui buvo skirtas įspėjimas, ir jis grąžintas toliau eiti pareigas“, – portalą Lrytas informavo sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Primename, kad M.Pauliukas laikinai nušalintas nuo pareigų buvo spalio pradžioje.
Tuomet SAM pranešė, kad toks sprendimas priimtas, pradėjus tyrimą dėl galimo M. Pauliuko darbo pareigų pažeidimo. Tačiau daugiau detalių pateikta nebuvo.
Pats ligoninės vadovas teigė, kad tyrimas pradėtas dėl ministerijai siųstų skundų.
„Gyvename demokratinėje visuomenėje, todėl teisė reikšti nuomonę yra savaime suprantama. Vadovaujant daugiau kaip 2000 darbuotojų turinčiai įstaigai, natūralu sulaukti tiek pasitenkinimo, tiek nepasitenkinimo ar net skundų. Todėl Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimą atlikti išsamų ir objektyvų tyrimą laikau visiškai normalia praktika.
Po tyrimo – gavus vertingų pastabų ar pasiūlymų, jie bus tikrai įvertinti ir pritaikyti tolimesniame Ligoninės darbe/veikloje“, – asmeninėje „Facebook“ paskyroje tuomet rašė M.Pauliukas.
Į pareigas jis oficialiai gražintas lapkričio 5 d. Nei apie laikiną ligoninės vadovo nušalinimą pranešusi SAM, nei RŠL apie tyrimo baigtį viešos sklaidos kanalais nepranešė.
RŠL direktoriaus pareigas M.Pauliukas pradėjo eiti 2022-ųjų gegužę.