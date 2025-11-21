Gydytojas išdėstė, kodėl mirė Turkijoje atostogavusi šeima: „Nėra jokio priešnuodžio“

Interviu „Tagesschau“ gydytojas pulmonologas Cihanas Celikas paaiškino, kad mirtiną pavojų kelia ne pats aliuminio fosfidas, o jo reakcijos organizme metu susidarantis fosforvandenilis.
Darmštato universitetinės ligoninės specialistas teigė, kad šiuo atveju turkų gydytojams buvo neįmanoma nustatyti, jog atsiradusius simptomus šeimos nariams sukėlė cheminis apsinuodijimas.
Jis dėstė, kad simptomai buvo nespecifiniai: pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. „Savaime suprantama, kad gydytojas visų pirma įtaria apsinuodijimą maistu“, – paaiškino C.Celikas.
Pasak pulmonologo, gydytojams nebuvo pagrindo įtarti buvus sąlyčiui su toksinu.
Tik vėliau, kai sunkūs simptomai pasireiškė visai šeimai ir kitiems viešbučio svečiams, apsinuodijimo maistu teorija tapo mažai tikėtina. Tačiau C.Celikas sakė, kad ir tiksli diagnozė, vargu, ar būtų ką nors pakeitusi: „Deja, prieš fosforvandenilį ir aliuminio fosfidą nėra jokio priešnuodžio.“
Aliuminio fosfidas „kvepia česnaku“
Pulmonologas paaiškino, kad medikai gali suteikti tik palaikomąją priežiūrą, t.y. stabilizuoti kūno funkcijas, intubuoti ir sukelti pacientams komą. Šiuo atveju tai ir buvo padaryta. Esą ir Vokietijos medikai būtų priėmę analogišką sprendimą.
„Išgydyti tikriausiai nebūtų buvę įmanoma net žinant tikslią apsinuodijimo priežastį, jei šeima buvo paveikta tokios didelės nuodo koncentracijos“, – tęsė C.Celikas.
Pasak jo, apsisaugoti nuo nelaimės sunku ir todėl, kad šeima negalėjo atpažinti nuodo pagal kvapą.
„Aliuminio fosfido kvapas neprimena chemikalų. Jis labiau kvepia česnaku ar žuvimi. Ypač kai turi kontaktą su bent šiek tiek drėgmės. O to pakanka, kad susidarytų fosforvandenilis, kurio kvapas panašus į česnako“, – dėstė C.Celikas.
Turistinėje Turkijos vietovėje šis kvapas šeimai nesukeltų jokių įtarimų. Tačiau, pasak C.Celiko, tik dujų chromatografija galutinai patvirtins, ar 4 žmones iš tikrųjų pražudė aliuminio fosfidas.