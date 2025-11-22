Vilniuje per GMP automobilio avariją žuvus pacientei – mediko atvirumas: „Neatsimenu, kad taip tragiškai baigtųsi“

Avarija įvyko greta Santariškių ligoninės. Po susidūrimo medikų automobilis virto ant šono.
Iš avarijos vietos kitiems medikams staigiai teko į ligoninę vežti greitosios pagalbos automobilyje buvusią ligonę ir kitą medikę.
Po vidurnakčio Policijos departamentas paskelbė, kad dėl patirtų traumų ligonė mirė.
Šeštadienį portalui tv3.lt Greitosios medicinos pagalbos (GMP) Vilniaus filialo laikinasis dispečerinės vadovas Aleksandras Volodko teigė, kad šiuo metu nėra žinoma, ar vežta pacientė mirė nuo infarkto, ar nuo avarijos patirtų sužalojimų.
„Mūsų bendruomenė visa šokiruota, aš savo praktikoje nebuvau su tokiais atvejai susidūręs, neatsimenu. Aišku tų auto įvykių būdavo, bet kad taip tragiškai baigtųsi, tai nežinau. Šokiruojantis įvykis, užuojauta šeimai“, – tv3.lt sakė A.Volodko.
Kaip rašė portalas Lrytas, eismas judrioje sankryžoje buvo dalinai paralyžiuotas, jį kurį laiką laiką reguliavo policijos pareigūnai. Įvykis tiriamas.
