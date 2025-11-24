Iš vandens 2-metį sūnų tėvas ištraukė be gyvybės ženklų: neįtikėtina, ką padarė medikai

Nelaimė nutiko šių metų lapkričio 1 d. Apie 14 val. berniukas dingo iš namų ruošos darbais užsiėmusio tėvo akiračio. Pasigedęs sūnaus vyras rado jį baseine, kuris vėlyvą rudenį buvo uždengtas brezentu.
Kai tėvas ištraukė sūnų iš vandens, jis jau nekvėpavo.
Kritinės būklės berniukas buvo nugabentas sraigtasparniu į Katovicų ligoninę. Vanduo buvo šaltas, todėl vaiko kūno temperatūra nukrito iki vos 26 laipsnių Celsijaus. Nors berniukui ir konstatuota klinikinė mirtis, dėl jo gyvybės toliau dirbo daugiadalykė medikų komanda: anesteziologai, širdies chirurgai ir neurologai.
„Berniukas buvo šildomas, stabilizuojant jo kvėpavimo ir kraujotakos sistemas bei palaikant medžiagų apykaitos pusiausvyrą. Padarėme viską, ką galėjome, kad išvengtume centrinės nervų sistemos komplikacijų, susijusių su užsitęsusia hipoksija (deguonies badu) ir itin prastais laboratorinių tyrimų rezultatais, kurie iš pradžių neatitiko matavimo prietaisų skalės.
Šiandien galiu pasakyti, kad ši kova buvo sėkminga“, – sakė Katovicų ligoninės gydytojas anesteziologas Pawełas Wieczorekas.
„Jis turės laimingą vaikystę“
Gydytojai pabrėžė, kad prie laimingos istorijos pabaigos prisidėjo daugybė gelbėjimo operacijoje dalyvavusių žmonių – nuo pradinių gaivinimą atlikusių Wojtuso tėvo ir dėdės iki paramedikų ir greitosios medicinos pagalbos sraigtasparnių komandos.
„Tikras stebuklas, kad visi puikiai atliko savo užduotis kiekviename etape“, – sėkmės elementą išskyrė P.Wieczorekas.
Berniukas netrukus bus išleistas iš intensyviosios terapijos ir perkeltas į vaikų skyrių. Artimiausiu metu jis liks pediatrų ir neurologų priežiūroje, o prireikus jam bus skirta reabilitacija.
„Maždaug po savaitės berniukas galės grįžti namo; manau, kad jis turės laimingą vaikystę“, – pridūrė dr. Maria Damps, Katovicų ligoninės intensyviosios terapijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Įspėjimas tėvams
Ekspertai ragina tėvus neprarasti budrumo ir primena, kad vandens rezervuarai gali kelti rimtą grėsmę vaikams. „Tikimės, kad ši istorija bus įspėjimas ir pamoka visiems tėvams, – pabrėžia gydytojai. – Atkreipkite dėmesį į vaikų saugumą namuose.“
Mažylis po savaitės grįš namo pas tėvus, vyresnį brolį ir seserį. Šeima dėkinga medikams už išgelbėtą berniuko gyvybę.
Parengta pagal Fakt.pl inf.