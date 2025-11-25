SveikataMedicinos žinios

Po skandalų atleistas Šiaulių ligoninės direktorius M. Pauliukas: paskelbė atsisveikinimo laišką

2025 m. lapkričio 25 d. 09:38
Lrytas.lt
Po skandalų buvo atleistas iš pareigų Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Mindaugas Pauliukas. Vakar buvo jo paskutinė darbo diena.
M.Pauliukas apie atleidimą pranešė savo feisbuko paskyroje.
„Vakar buvo paskutinė darbo diena Ligoninėje (dėl kokių priežasčių buvau atleistas, arba, tikėtina, susidorota – kitame poste).
Naudodamasis galimybe noriu padėkoti visiems Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojams, kurie per visą mano darbo laikotarpį kūrė, dirbo, stengėsi, kad ligoninė taptų viena iš geriausių Lietuvoje. Kartu su Jumis padarėme tikrai daug! Ačiū Visiems, kuriems rūpėjo ir teberūpi Respublikinė Šiaulių ligoninė.
Kuomet savo iniciatyva 200 darbuotojų parašė ir pasirašė (ne anoniminis skundas) kreipimąsi LR Ministrei Pirmininkei Ingai Ruginienei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrei Marijai Jakubauskienei, kuriame buvo išvardinti darbai, atlikti per tuos 3,5 metų, tai paliko didelį įspūdį – kiek daug Mes kartu nuveikėme ir kaip stipriai pozityviai pakeitėme ligoninės veidą.
Dar kartą AČIŪ VISIEMS ir KIEKVIENAM! Dalinuosi šiuo 200 darbuotojų kreipimusi, kuris parodė, kad viskas yra įmanoma ir kiek daug KARTU PADARĖME!“ – atsisveikindamas rašė M.Pauliukas.
Primename, kad M.Pauliukas laikinai nušalintas nuo pareigų buvo spalio pradžioje.
Tuomet SAM pranešė, kad toks sprendimas priimtas, pradėjus tyrimą dėl galimo M. Pauliuko darbo pareigų pažeidimo. Tačiau daugiau detalių pateikta nebuvo.
Pats ligoninės vadovas teigė, kad tyrimas pradėtas dėl ministerijai siųstų skundų.
Į pareigas jis buvo oficialiai grąžintas lapkričio 5 d.
Respublikinė Šiaulių ligoninėMindaugas Pauliukasatleidimas iš darbo
