Už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas nebus galima imti iš pacientų priemokų

Tai įteisino Seimas, priėmęs Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas. Už naują reguliavimą antradienį balsavo 63 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 8 parlamentarai susilaikė.
Kaip numato įstatymas, valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Tačiau dokumente yra ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių tai yra vadinamų komforto paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę.
Tokiais atvejais reikės sumokėti valstybės kompensuojamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Brangesnę priemonę norintis gauti pacientas turės tai patvirtinti raštu.
Mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas pageidaujantis gauti pacientas taip pat turės raštu patvirtinti, kad atsisako tokių valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja gauti mokamas.
Sąrašą visų medicininių priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, tvirtins Vyriausybė. Ji taip pat nustatys kainų skirtumų apmokėjimo tvarką.
Nemedicininių aptarnavimo paslaugų sąrašą, kainų apskaičiavimo metodiką nustatys sveikatos apsaugos ministras. Pagal šią metodiką apskaičiuotas mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugų kainas nustatys jas teikiančios įstaigos vadovas.
Priimtas įstatymų pataisas kritikavo Seimo opozicija, kurios nuomone, jos nepadidins sveikatos paslaugų prieinamumo, o galimai ir sumažins. Seimo narės konservatorė Jurgita Sejonienė ir liberalė Viktorija Čmilytė– Nielsen pažadėjo dėl šių įstatymo pakeitimų kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).
Naujas reguliavimas įsigalios nuo 2026 m. gegužės 1 d.
ELTA primena, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Lietuvos verslo konfederacija (LVK) šį mėnesį pasirašė susitarimą dėl skaidresnio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų paskirstymo ir vienodų paslaugų standartų visoms gydymo įstaigoms.
Susitarime įtvirtinta, kad viešosios gydymo įstaigos ir toliau išliks pagrindinėmis būtinosios pagalbos teikėjomis, todėl nuo 2027 metų sausio 1 dienos PSDF biudžeto augimo lėšos prioriteto tvarka bus skiriamos joms.
Tuo metu privačios gydymo įstaigos ir toliau teiks PSDF lėšomis apmokamas paslaugas pagal turimas sutartis. Pasak ministerijos, nuo 2027 m. privačių įstaigų sutarčių apimtys išliks tokio dydžio, kokio jos buvo pagal faktinį 2025 m. PSDF apmokėtų paslaugų finansavimą (su numatytu 6 proc. sumažinimu).
Viršijus šią ribą suteiktos paslaugos pirmiausia bus apmokamos viešosioms įstaigoms, o privačios įstaigos galės gauti papildomą apmokėjimą tais atvejais, kai viešasis sektorius negalės patenkinti išaugusių pacientų poreikių.