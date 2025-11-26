SveikataMedicinos žinios

Vilniaus Centro poliklinikos Senamiesčio padalinys kelsis į Kauno gatvę

2025 m. lapkričio 26 d. 13:10
Vilniaus valdžia išdavė statybos leidimą Kauno gatvėje esančių patalpų rekonstrukcijai. Atlikus kapitalinį remontą, į jas persikels Pylimo gatvėje šiuo metu veikiantis Centro poliklinikos padalinys – Senamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Įstaiga naujas patalpas bus perkelta, nes neatitinka šiuolaikinių standartų.
„Senamiesčio padalinys prie Halės turgavietės neatitinka šiuolaikinių standartų, todėl bus perkeltas į savivaldybei priklausančias patalpas Kauno g.
Tai strategiškai patogi vieta, lengvai pasiekiama viešuoju transportu ir tinkama poliklinikos veiklai. Po kapitalinio remonto čia bus sukurta moderni, saugi ir patogi aplinka pacientams ir darbuotojams“, – pranešime sakė V. Benkunskas.
Po kapitalinio remonto beveik 1,5 tūkst. kv. m ploto patalpose bus įrengti gydytojų ir slaugytojų kabinetai, laboratorija, rentgeno kabinetas, moterų klinikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų patalpos.
Pastate taip pat bus įrengtas papildomas liftas ir keltuvas. Automobilių stovėjimo aikštelėje atsiras papildomų vietų pacientams su negalia, taip pat dviračių stovų.
Rangos konkursą planuojama skelbti kitąmet, o užbaigti patį projektą – iki 2027 metų pabaigos.
Centro poliklinikarekonstrukcijaVilniaus miesto savivaldybė

