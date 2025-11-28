Dėl masinio apsinuodijimo progimnazijoje du moksleiviai atsidūrė ligoninėje: valgykloje – nerimą keliantys radiniai

Skelbiama, jog mokyklos valgyklos virtuvėje apsilankę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai aptiko bakterijų, galėjusių sukelti apsinuodijimui maistu būdingus simptomus.
Savo ruožtu progimnazijos direktorius Vladas Klasavičius tikina, jog mokyklos valgyklos maistas su moksleivių sunegalavimais nėra susijęs.
VMVT teigimu, apie incidentą buvo pranešta lapkričio 11–13 d., kai buvo užfiksuoti penki atvejai apie sunegalavusius moksleivius.
apsinuodijimasMarijampolėprogimnazija
