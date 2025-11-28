SveikataMedicinos žinios

Dėl masinio apsinuodijimo progimnazijoje du moksleiviai atsidūrė ligoninėje: valgykloje – nerimą keliantys radiniai

2025 m. lapkričio 28 d. 10:20
Marijampolės „Ryto“ progimnazijoje kilus masiniam apsinuodijimai, du moksleiviai atsidūrė ligoninėje, praneša naujienų portalas „15min“.
Daugiau nuotraukų (4)
Skelbiama, jog mokyklos valgyklos virtuvėje apsilankę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai aptiko bakterijų, galėjusių sukelti apsinuodijimui maistu būdingus simptomus.
Savo ruožtu progimnazijos direktorius Vladas Klasavičius tikina, jog mokyklos valgyklos maistas su moksleivių sunegalavimais nėra susijęs.
VMVT teigimu, apie incidentą buvo pranešta lapkričio 11–13 d., kai buvo užfiksuoti penki atvejai apie sunegalavusius moksleivius.
apsinuodijimasMarijampolėprogimnazija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.