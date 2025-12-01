Britė keikia Lietuvą: operacijai Kaune ištaškė santaupas ir liko nelaiminga

Angela Paterson sako, kad dėl noro atsijauninti ištaškė 2 metų santaupas, t.y. daugiau nei 8 tūkst. svarų sterlingų (virš 9 tūkst. eurų). Kainavo ne tik operacijos, bet ir skrydžių bilietai, nakvynės, augintinio priežiūros paslaugos.
Tačiau moteris skundžiasi, kad po procedūrų kilo komplikacijų. Net ir po 14 mėnesių gijimo Angela skundėsi, kad aplink kaklą vis dar yra randų, dėl per stiprių siūlių liko „suspausta akis“. Moteris taip pat tikino sunkiai girdinti viena ausimi.
Dabar ji ruošiasi skristi į Turkiją kaklo ir akies korekcinei operacijai. Moteris skaičiuoja, kad papildomos išlaido viršys 7 tūkst. svarų sterlingų (apie 8 tūkst. eurų).
Randai neišnyko
Tatuiruočių meistrė iš Kilmarnoko sako, kad po operacijos sumenko jos pasitikėjimas savimi, buvo neigiamai paveikta psichinė sveikata.
„Aš nebesirodau gatvėje. O juk norėjau labiau pasitikėti savimi, atrodyti jaunesnė“, – Express.co.uk aiškino moteris.
2024 m. rugsėjį škotė nuvyko į Kauną ir privačioje klinikoje pasidarė veido ir kaklo patempimą bei blefaroplastikos operacijas. Moteris internete perskaitė daug teigiamų atsiliepimų ir buvo įsitikinusi, kad yra patikimose rankose.
Anksčiau medicininio turizmo tikslais ji vyko į Turkiją, bet šįkart pasirinko Kauną.
„Girdėjau puikių atsiliepimų apie Lietuvą, o skrydis trunka tik dvi su puse valandos. Tuo metu neturėjau jokių nuogąstavimų. Kiek man žinoma, kreipiausi į patikimą įmonę“, – paaiškino moteris.
Angela teigė, kad po operacijos atsirado klausos sutrikimas ir pastebėjo, kad jos burna pasidarė kreiva. „Dešinė mano burnos pusė buvo pakilusi į viršų, o kairė – nusvirusi“, – sakė ji.
Ji tvirtino, kad šiuos pastebėjimus medikams išsakė kitą rytą po operacijos, nors klinika nurodo, jog nėra jokių tai įrodančių dokumentų. Lietuvoje Angela praleido dar šešias dienas, o vėliau grįžo namo.
Po mėnesio Angela klinikai pranešė, kad jos gijimas vyksta gerai, tačiau pabrėžė guzelius aplink smakrą ir kalbos sutrikimą, kurį sukėlė burnos asimetrija. Moteris teigė, kad klinika ją nuramino, jog problemos yra tipiškos atsigaunant po operacijos.
Ji taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimos infekcijos pjūvio vietoje, tačiau moteriai buvo paaiškinta, kad žaizda neužkrėsta. Po kelių mėnesių sustiprėjo Angelos nerimas dėl ilgalaikių pasekmių, nes kalbant po smakru atsirasdavo žymė.
Randai ant kaklo neišnyko, akis atrodė suspausta, o klausa sutrikusi. Burnos asimetrija, pasak moters, sumažėjo, bet vis dar matoma, kai ji kalba.
„Nešioju perukus, kad paslėpčiau žalą“, – skundėsi moteris.
Svarstė kreiptis į teismą
Praėjus pusei metų po procedūros, klinika pasiūlė atlikti pakartotinę randų operaciją, kurios kaina būtų 600 svarų sterlingų (apie 680 eurų). Tačiau moteris sakė, kad tarėsi su chirurgais gimtinėje ir Turkijoje. Šie įspėjo, kad jai trūksta odos pakartotinei operacijai, todėl reikėtų steroidų injekcijų ir CO2 lazerio gydymo, kainuojančio mažiausiai 3000 svarų sterlingų (apie 3400 eurų) už seansą.
2025 m. liepą Angela pateikė oficialų skundą Lietuvos klinikai, tačiau sulaukė atsakymo, kad nepateikė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių savo teiginius.
Po trijų mėnesių buvo pratęstas pakartotinės operacijos už 600 svarų sterlingų pasiūlymas, tačiau tada ji teigė, kad nebegali sau leisti kelionės išlaidų, nes pasibaigė jos draudimas.
Angela kreipėsi teisinės konsultacijos, tačiau sako, kad Jungtinės Karalystės (JK) advokatai negali jai padėti, nes operacija vyko Lietuvoje.
Moteris paaiškino, kad JK teisininkai Turkijoje galėtų jai atstovauti. Šio skirtumo ji nežinojo prieš pasirinkdama operuotis Lietuvoje.
„Jei norėčiau bylinėtis, turėčiau iš anksto sumokėti daug, daug tūkstančių lietuviui advokatui, tikriausiai daugiau nei už pačią operaciją“, – skundėsi moteris.
Angela planuoja sausį skristi į Turkiją, kur jai bus atlikta operacija. Ten turėtų būti ištaisyti defektai atsiradę po ankstesnių procedūrų. Papildomos išlaidos, moters skaičiavimais, sieks apie 8 tūkst. eurų.
Klinika: pacientė žinojo apie rizikas
Express.co.uk kreipėsi į operaciją Kaune atlikusią „Nordesthetics“ kliniką ir gavo atsakymą:
„Visi pacientai, įskaitant ponią Paterson, prieš operaciją yra informuoti apie rizikas ir galimas komplikacijas bei raštu tai patvirtina. Pooperaciniai randai yra viena iš komplikacijų, apie kurias ponia Paterson buvo informuota prieš operaciją.“
„Šią komplikaciją sukelia organizmo reakcija į operaciją ir jai gali turėti įtakos įvairūs paciento kūno sudėjimo aspektai, kurių negalima įvertinti prieš operaciją. Kadangi poniai Paterson atlikta operacija atitiko visus medicininius standartus, ši komplikacija laikoma rizika, apie kurią pacientė buvo informuota iš anksto. Ji taip pat buvo informuota, kad jai gali prireikti randų korekcijos operacijos, ir klinika pasiūlė šią operaciją po tinkamo randų gijimo laikotarpio“, – pabrėžė klinikos atstovai.
