Daugėja manančių, kad korupcija sveikatos apsaugos sistemoje mažėja

Pernai taip manančių gyventojų buvo 6 proc. mažiau. Dar pozityviau galvoja medikai – net 9 iš 10 asmens sveikatos priežiūros specialistų (90 proc.) sutinka, kad korupcija sistemoje mažėja, rašoma SAM pranešime žiniasklaidai.
„Visuomenės pasitikėjimas sveikatos sistema auga, o gyventojai ir medikai vis dažniau renkasi netoleruoti korupcijos. Tai reiškia, kad skaidrumas tampa mūsų visų kasdienės kultūros dalimi,“ – sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Gyventojai labiau pasitiki sveikatos sistema ir vis rečiau duoda neoficialias dovanas: 87 proc. respondentų teigė per pastaruosius metus nedavę neoficialių dovanų ar pinigų gydytojams. Šis rodiklis per metus padidėjo nuo 76 proc.
93 proc. apklaustųjų nurodė nepatyrę jokio spaudimo neoficialiai susimokėti už paslaugas.
Net 95 proc. apklaustų medikų teigė netoleruojantys smulkiosios korupcijos ar neoficialių priemokų gydytojui, beveik pusė (48 proc.) nurodė, kad per pastaruosius metus nei vienas pacientas nesiūlė neoficialiai atsidėkoti už suteiktas paslaugas, o 51 proc. susidūrė tik su pavieniais atvejais.
Apklausa rodo, kad visuomenės pilietiškumas didėja – penktadalis (21 proc.) gyventojų teigia, kad bet kokiu atveju praneštų apie pastebėtą kyšininkavimo ar korupcijos atvejį gydymo įstaigoje, o dar 44 proc. tai darytų, jei žinotų, kad patys nenukentės. Tarp medikų šie rodikliai dar aukštesni – atitinkamai 28 proc. ir 46 proc.
Tyrimą 2025 m. rugsėjo 17–30 d. (gyventojų apklausa) ir rugsėjo 22–spalio 6 d. (medikų apklausa) atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausose dalyvavo 1018 gyventojų ir 392 asmens sveikatos priežiūros specialistai.