Lietuvoje sparčiai kyla sergamumas gripu

Kaip skelbiama, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 33 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 27.
Dėl šių ligų 4 asmenys buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Registruotas 1 mirties nuo COVID-19 ligos atvejis, o iš viso šį gripo sezoną jau fiksuota 21 mirtis.
Be to, NVSC teigimu, praėjusią savaitę gripu daugiausia sirgo vaikai – jie sudarė daugiau nei 60 proc. visų susirgusiųjų.
Lietuvoje sergamumo gripu rodikliai panašūs į kitų Europos Sąjungos šalių – matoma aiški sergamumo didėjimo tendencija, kuri šiemet fiksuojama maždaug trimis savaitėmis anksčiau nei ankstesniais sezonais.
Centras ragina gyventojus pasiskiepyti. Ypač tai padaryti raginami rizikos grupėms priklausantys asmenys.
