Nacionalinis kraujo centras skelbia žinią, kurią verta išgirsti kiekvienam

NKC vadovas Daumantas Gutauskas sako, kad 2025 metų rezultatai atskleidžia ne tik išaugusius kraujo surinkimo mastus, bet ir brandesnę donorystės kultūrą Lietuvoje. Pasak jo, pernai donorų grįžtamumo rodiklis siekė 2,2 ir viršijo Europos vidurkį.
„Rekordiniai rezultatai rodo vis labiau augantį visuomenės supratingumą apie šios kilnios veiklos vertę bei suvokimą, kad stabilus kraujo tiekimas gydymo įstaigoms yra būtinas nepriklausomai nuo savaitės dienos ar metų laiko“, – pranešime cituojamas D. Gutauskas.
Centro duomenimis, 2024 metais kraujo dovanojusių donorų iš viso buvo 41,1 tūkst., atliktų donacijų – 76,9 tūkst., o 2023-aisiais – atitinkamai 40,1 tūkst. ir 72,3 tūkst.
Daugiausia paaukoto kraujo iš NKC pernai užsakyta į Klaipėdos universiteto ligoninę, Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, Respublikinę Šiaulių ligoninę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę bei Respublikinę Panevėžio ligoninę.
Kraujo aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų – vyrai per metus gali duoti kraujo iki šešių kartų, moterys – iki keturių. Tiesa, tam tikrais atvejais gali būti taikomi apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktų operacijų.
donorasNacionalinis kraujo centrasrezultatai
Rodyti daugiau žymių