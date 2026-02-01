SveikataMedicinos žinios

Nacionalinis kraujo centras skelbia žinią, kurią verta išgirsti kiekvienam

2026 m. vasario 1 d. 16:33
Nacionalinis kraujo centras (NKC) skaičiuoja, kad pernai kraujo dovanojo 40 tūkst. žmonių, o atliktų donacijų skaičius siekė 77,1 tūkst. Centro teigimu, tai didžiausias surinkto kraujo kiekis įstaigos veiklos istorijoje.
Daugiau nuotraukų (2)
NKC vadovas Daumantas Gutauskas sako, kad 2025 metų rezultatai atskleidžia ne tik išaugusius kraujo surinkimo mastus, bet ir brandesnę donorystės kultūrą Lietuvoje. Pasak jo, pernai donorų grįžtamumo rodiklis siekė 2,2 ir viršijo Europos vidurkį.
„Rekordiniai rezultatai rodo vis labiau augantį visuomenės supratingumą apie šios kilnios veiklos vertę bei suvokimą, kad stabilus kraujo tiekimas gydymo įstaigoms yra būtinas nepriklausomai nuo savaitės dienos ar metų laiko“, – pranešime cituojamas D. Gutauskas.
Centro duomenimis, 2024 metais kraujo dovanojusių donorų iš viso buvo 41,1 tūkst., atliktų donacijų – 76,9 tūkst., o 2023-aisiais – atitinkamai 40,1 tūkst. ir 72,3 tūkst.
Daugiausia paaukoto kraujo iš NKC pernai užsakyta į Klaipėdos universiteto ligoninę, Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, Respublikinę Šiaulių ligoninę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę bei Respublikinę Panevėžio ligoninę.
Kraujo aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų – vyrai per metus gali duoti kraujo iki šešių kartų, moterys – iki keturių. Tiesa, tam tikrais atvejais gali būti taikomi apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktų operacijų.
donorasNacionalinis kraujo centrasrezultatai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.