Per savaitę gripas pražudė 9 asmenis, dar 320 buvo paguldyti į ligonines

2026 m. vasario 3 d. 09:11
Pastarąją savaitę į šalies ligonines buvo paguldyta 320 asmenų, sergančių gripu, dar devyni žmonės nuo šios ligos mirė, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
Centro duomenimis, keturi mirę asmenys priklauso 80–89 metų amžiaus grupei, po vieną – 50–59, 60–69 ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, dar du – 70–79 metų amžiaus grupei. Aštuoni iš jų turėjo lėtinių ligų nebuvo pasiskiepiję.
Dar vienas žmogus praėjusią savaitę mirė nuo koronaviruo infekcijos. Jis priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų bei nebuvo pasiskiepijęs.
Be to, kaip pažymi NVSC, praėjusią savaitę ir toliau augo sergamumas ne tik gripu, bet ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei koronaviruso infekcija.
Bendras sergamumo šiomis ligomis rodiklis padidėjo iki 1409 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas buvo registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Šiaulių apskrityje.
Tuo metu 17 savivaldybių peržengė 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą ir pasiekė epideminį sergamumą.
