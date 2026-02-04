Dėl padidėjusios oro taršos – tarnybos žinia

NVSC rekomenduoja gyventojams stebėti oro taršos rodiklius, skelbiamus Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) interneto svetainėje esančiame oro taršos žemėlapyje, ir jeigu jie viršijami, laikytis sveikatos saugos rekomendacijų, ypač rizikos grupėms priklausantiems asmenims.
Primename, kad ypatingai šiuos duomenis turi stebėti ugdymo įstaigos. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų veikla lauke negali būti organizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką jų sveikatai:
– aplinkos oro užterštumas viršija nustatytas normas;
– oro temperatūra lauke žemesnė kaip -12 oC;
– oro temperatūra lauke žemesnė kaip -8 oC, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek.
Esant šioms sąlygoms bendrojo ugdymo įstaigose lauke negali vykti fizinio ugdymo pamokos.
Kietųjų dalelių poveikis žmonių sveikatai
Kietosios dalelės (KD) – ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, dirvožemio dalelių, dulkių, suodžių ir kt. KD gali būti ir biologinių komponentų: alergenų, mikroorganizmų.
Didesnės dalelės (KD10) paveikia tik viršutinius kvėpavimo takus, sukelia kosulį ir čiaudulį, gali išprovokuoti astmos priepuolius, o smulkiosios (KD2,5) yra įkvepiamos giliai, patenka į plaučius, iš jų – į kraują ir gali paveikti ne tik kvėpavimo, bet ir širdies-kraujagyslių sistemos organus, apsunkinti lėtinių kvėpavimo sistemos, širdies-kraujagyslių ligų eigą. Asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo sistemos ligomis bei kraujotakos sistemos ligomis, senyvo amžiaus žmonės, kūdikiai, vaikai, nėščiosios priskiriami gyventojų rizikos (jautriai) grupei, kurią labiausiai veikia padidėjęs aplinkos oro užterštumas, todėl turėtų labiau saugotis.
Rekomendacijos padidėjus oro užterštumui
– Daugiau laiko praleiskite uždarose patalpose, jose tarša yra ženkliai mažesnė nei lauke.
– Jei nusprendžiate sportuoti ar leisti laisvalaikį lauke, tai darykite toliau nuo matomų taršos šaltinių (judrių gatvių, rūkstančių kaminų, vietų, kuriose jaučiamas specifinis kvapas).
– Jei tenka dirbti lauke (pvz., kasti sniegą), tai darykite neskubėdami, tausodami jėgas. Atsiminkite, kad kuo didesnis fizinis krūvis, tuo giliau kvėpuojame, todėl įkvepiame daugiau teršalų.
– Neprisidėkite prie aplinkos oro teršimo: naudokitės viešuoju transportu, nekurkite laužų, nedeginkite atliekų.
– Stebėkite savo sveikatos būklę, pasijutę blogai kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės https://aaa.lrv.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN
