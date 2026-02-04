Pristatė inovaciją, kuri palengvins kraujo donorų kasdienybę

Taip pat pristatyta svarbi inovacija – atnaujinta kraujo donorams sukurta programėlė „Mano kraujas“. Akcijos metu išvis atliktos 27 donacijos, kraujo paaukoti atvyko 31 žmogus, iš kurių 4 pirmą kartą aukojo kraujo ir tapo donorais, rašoma NKC pranešime žiniasklaidai.
Pasak akcijos globėjos Ministrės Pirmininkės Ingos Ruginienės, sprendimas tapti kraujo donoru yra svarbus ne tik individualiu, bet ir valstybiniu mastu, nes užtikrina sklandų visos sveikatos sistemos darbą. Inovatyvūs skaitmeniniai sprendimai, anot jos, šią sistemą tik sustiprina.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė akcentuoja, kad kraujo donorystės stabilumas tiesiogiai priklauso nuo nuolatinio visuomenės įsitraukimo ir tai skatinančių priemonių.
„Kraujo poreikis gydymo įstaigose išlieka nuolatinis, nepriklausomai nuo metų laiko ar savaitės dienos, todėl labai svarbu užtikrinti stabilų ir patikimą kraujo tiekimą. Nuolatinės kraujo donorystės akcijos ir modernūs skaitmeniniai sprendimai padeda stiprinti šią sistemą, skatina žmones įsitraukti ir leidžia donorystę padaryti dar patogesnę bei prieinamesnę. Be kraujo donorų indėlio sklandus pacientų gydymas ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas būtų neįmanomi“, – teigia M. Jakubauskienė.
NKC direktorius Daumantas Gutauskas atkreipia dėmesį, kad tik aktyvaus donorų, partnerių bei įvairių institucijų ir jų atstovų bendradarbiavimo dėka kraujo donorystės sistema šalyje gali veikti sklandžiai.
„Dėkoju visiems kraujo donorams, kurie kasdien prisideda medikams gelbėjant gyvybes ir padeda užtikrinti stabilų kraujo tiekimą gydymo įstaigoms. Aukščiausių valstybės institucijų vadovų dalyvavimas kraujo donorystės akcijose stiprina visuomenės pasitikėjimą kraujo donorystės sistema ir skatina žmones drąsiau įsitraukti į donorystę. Tai motyvuoja ir mus toliau kurti bei tobulinti inovatyvius sprendimus, kurie kraujo donorystę padarytų dar sklandesnę ir patrauklesnę“, – sako D. Gutauskas.
Tikimasi, kad NKC atnaujinta programėlė dar labiau palengvins donorystės procesą ir skatins nuolatinį donorų įsitraukimą. Joje donorai gali registruotis kraujo donorystei, pasirinkti jiems patogiausią laiką ir vietą, stebėti savo donorystės istoriją, peržiūrėti tyrimų rezultatus, realiuoju laiku matyti kraujo atsargas pagal savo kraujo grupę.
Programėlės naudotojai gali gauti pranešimus apie vykstančias kraujo donorystės akcijas, išaugusį tam tikrų kraujo grupių poreikį, matyti, kurioje gydymo įstaigoje jų kraujas panaudotas. Taip pat virtualaus asistento pagalbą – gauti atsakymus į kylančius klausimus ir individualias rekomendacijas, dar labiau įsitraukiant ir stiprinant neatlygintinos kraujo donorystės kultūrą Lietuvoje.
NKC primena, kad kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo iki šešių kartų, moterys – iki keturių. Tiesa, tam tikrais atvejais gali būti taikomi apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktų operacijų.
Be to, svarbu nepamiršti, kad duodant kraujo būtina būti sveikam – kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kitomis sunkiomis lėtinėmis ar pasikartojančiomis kraujotakos ar imuninės sistemos ligomis.
Nacionalinis kraujo centrasInga Ruginienėkraujo donorystė
