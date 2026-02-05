Kauno miesto poliklinika: kokybiškos paslaugos ir modernus dantų protezavimas leidžia pacientams plačiau šypsotis

Labai svarbu neatidėlioti
Burnos ir dantų sveikata – tai ne tik estetika, bet ir svarbus bendros organizmo sveikatos faktorius, turintis įtakos netgi psichologinei žmogaus būsenai.
Dantys atlieka kelias funkcijas: kramtymo, rijimo, kalbos. Be to, jie ypač svarbūs kalbėjimui – padeda aiškiai artikuliuoti garsus. Taip pat palaiko minkštuosius veido audinius – lūpas, skruostus, formuoja veidą.
„Netekus dantų ar jiems nudilus, maistas nėra kokybiškai kramtomas, todėl apsunkinamas virškinimas. Be priekinių dantų žmogus negali atkąsti maisto, mažiau šypsosi, pasikeičia kalba, o tai nulemia sumenkusį pasitikėjimą savimi, nepilnavertiškumo kompleksus ir suprastėjusią psichologinę savijautą.
Maža to, laiku neatstatant defekto, nyksta žandikaulio dalis, kurioje buvo dantis, o gretimi dantys krypsta į prarasto vietą, atsiranda deformacijos. Tai vėliau tik apsunkina gydymą. Tinkamai protezuoti dantys atkuria ne tik kramtymo funkciją, bet ir paciento gyvenimo kokybę – sugrįžta šypsena ir drąsa bendrauti“, – aiškina Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio gydytoja odontologė Vida Varkalienė.
Platus pasirinkimas ir individualūs sprendimai
Pasak pašnekovės, iš plataus protezavimo metodų spektro kiekvienam pacientui tinkamiausias būdas parenkamas individualiai, įvertinus bendrą sveikatos būklę, amžių, dantų bei žandikaulių defektų pobūdį: „Dirbame su šiuolaikiška inovatyvia odontologine įranga, taikome tas pačias pasaulyje naudojamas pažangias technologijas bei Europos Sąjungoje sertifikuotas medžiagas – kaip ir privačios klinikos. Keliame aukščiausius kokybės reikalavimus.“
Fiksuoti dantų protezai – vainikėliai, tiltai – Kauno miesto poliklinikoje gaminami iš metalo keramikos, cirkonio oksido, cirkonio keramikos ar ličio disilikato. Išimami protezai gali būti akrilinės bei termoplastinės plokštelės. Lanko atraminiai protezai – metaliniai arba elastiniai.
Pacientų pripažinimą bei pasitikėjimą Kauno miesto poliklinikos personalas pelno komandiniu darbu, mat čia apsilankiusieji gali gauti greitas, tikslias bei kvalifikuotas skirtingų specialistų konsultacijas vienoje vietoje. Šilainių padalinio Odontologijos skyriuje dirba kompetentingi, ilgametę patirtį sukaupę gydytojai odontologai, endodontologai, burnos chirurgas, higienistai, odontologas ortopedas.
Paslauga – dažnai nemokama
Prarastų ar pažeistų dantų protezavimo paslaugą nemaža dalis pacientų gali gauti nemokamai, kompensuojant iš Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo biudžeto. Tokią teisę turi senatvės pensijos amžiaus sulaukę senjorai, vaikai iki 18 metų, nedarbingi arba iš dalies darbingi žmonės, taip pat asmenys, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Šiuos kriterijus įvertina gydytojas odontologas, todėl pacientas, norėdamas gauti kompensuojamą dantų protezavimą, pirmiausia turi kreiptis į savo sveikatos priežiūros įstaigos specialistus.
„Jei pacientas atitinka nustatytus kriterijus, gydytojas odontologas užpildo paraišką kompensacijai gauti. Dokumentai sutvarkomi iškart, per tą patį vieną vizitą. Vėliau, sulaukės pranešimo apie teisę gauti kompensuojamą dantų protezavimą, žmogus gali pasirinkti, kurioje įstaigoje nori tai atlikti. Kauno miesto poliklinikoje šią paslaugą teikiame tiek prisirašiusiems, tiek ir ne poliklinikos pacientams, – procedūrų subtilybes paaiškina V. Varkalienė. – Apie galimybę gauti kompensaciją dantų protezavimui daugelis jau žino, bet nemaža dalis nustemba, kai pasakome, kad praėjus 3 metams, vėl galės ja pasinaudoti.“
Paprastai pirmoje konsultacijoje išsiaiškinamos paciento problemos, išklausomi lūkesčiai. Apžiūros metu įvertinamos burnos ertmės, dantų, sąkandžio, žandikaulių bei smilkininio apatinio žandikaulio sąnario būklės, esant būtinybei, atliekamos dentalinės ar panoraminės rentgeno nuotraukos.
Atitinkamai pagal tyrimų rezultatus parenkamas ir su pacientu aptariamas dantų gydymo bei protezavimo planas etapais, pateikiami keli tinkamų protezų variantai, paaiškinami jų privalumai bei trūkumai, paaiškinamas preliminarus jų gamybos laikas, adaptacijos laikotarpio ypatumai.
„Atstačius kramtymo funkciją, pacientams sugrįžta ne tik šypsenos, bet ir pasitikėjimas savimi. Jų nuoširdžiai ištartas „ačiū“ – pats geriausias atpildas, įrodantis, kad dirbame teisinga kryptimi. Sveikas, besišypsantis, laimingas žmogus – didžiausias gydytojo darbo įvertinimas“, – sako Šilainių padalinio gydytoja odontologė V. Varkalienė.
Investicijos augina žmonių pasitikėjimą
„Matome augančias pacientų gretas ir pastebime po vizitų pas gydytojus vis dažniau jų veidus puošiančias šypsenas. Iki šiol sakėme, kad visa tai – dėl sutrumpėjusių arba visai panaikintų eilių, kokybiškesnių paslaugų, modernios įrangos ir gražėjančių poliklinikos erdvių. Tačiau galime drąsiai konstatuoti, jog prie tų švytinčių šypsenų stipriai prisideda ir mūsų odontologai, kurių profesionalumo bei pastangų dėka dantų protezavimą kilstelėjome į naują lygį. Kauniečiai tą išties vertina“, – teigia Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša.
Tuo metu Šilainių padalinio vadovas Svajūnas Masaitis priduria, kad pastaraisiais metais įstaiga skiria ypatingą dėmesį nuosekliam atsinaujinimui ir darbo organizavimui: „Nestovime vietoje – nuolat tobulėjame, kasmet atnaujiname įrangą ir darbo vietas. Mums svarbu, kad pokyčiai būtų ne formalūs, o juntami, kad pacientas juos realiai patirtų. Mums svarbiausia – aiškumas ir pasitikėjimas. Pacientas turi tiksliai suprasti, kokios procedūros atliekamos, kodėl jos reikalingos ir kokio rezultato galima tikėtis. Po vizito jis turi išeiti ramus, supratęs, kad paslauga suteikta atsakingai ir be perteklinių išlaidų.“
Apie išskirtinį dėmesį odontologijos sričiai liudija padvigubintas burnos higienisčių skaičius. Sutelktos didesnės pajėgos – uolesnis dėmesys pacientams, rūpinantis jų burnos sveikata – nuo priminimų apie profilaktinius vizitus iki pastebimai geresnių rodiklių tarp tokių apsilankymų.
„Svarbu, kad kiekvienas gydytojas dirbtų savo stiprioje srityje, o pacientas patektų pas tinkamiausią specialistą. Toks požiūris leidžia užtikrinti tikslesnį, patogesnį gydymą. Šiandien galime drąsiai konstatuoti, kad vadovaujamės naujausiais odontologijos standartais – tiek įranga, medžiagomis, tiek ir visa tai lydinčiais procesais. Žmonės mato ir jaučia, kad čia dirbama teisingai, o paslaugos tapo prieinamos kiekvienam.
Šiandien Šilainių padalinys – vieta, kur pažangumas dera su žmogiškumu. Čia kiekvienas gali įsitikinti, kad viešoji medicina tampa šiuolaikiška, patikima ir artima žmogui“, – pabrėžia S. Masaitis.
Dantų protezavimo paslaugos teikiamos šiuose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose:
· Dainavos padalinys – Pramonės pr. 31, Kaunas
· Šilainių padalinys – Baltų pr. 7, Kaunas
· Kalniečių padalinys – Savanorių pr. 369, Kaunas
Užsiregistruoti dantų protezavimo paslaugoms galite ir telefonu: +370 37 403 900
