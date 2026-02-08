Skelbiama, kad į biologinės stebėsenos tyrimą atvyko tik penktadalis kviestų gyventojų

Jos teigimu, per metus buvo planuota ištirti iki 300 žmonių, tačiau iš daugiau nei 600 kviestų gyventojų į tyrimą atvyko tik daugiau nei 130.
„Turiu pirmųjų metų statistiką, kuri nėra labai džiuginanti. Pagal projektą planavome per metus ištirti iki 300 žmonių, tačiau iš kviestų 601 atvyko tik 134 asmenys. Atsakas – 22 proc.“ – Eltai sakė T. Petrulionienė.
„Atsakas, žinoma, skyrėsi lyginant miestus – daugiausia atsiliepė į kvietimus Šiauliuose, Kaune, Alytuje, o mažiausiai atvykusių – Klaipėdoje“, – akcentavo ji.
Laboratorijos vadovės teigimu, aktyviau tyrėsi moterys. Jos sudarė 59 proc. tyrimo dalyvių. Tuo metu vyrai sudarė 41 proc. tiriamųjų.
Susidūrė su problema dėl dalyvių kvietimo būdo
Pasak T. Petrulionienės, vykdant tyrimą problemų sukėlė ir pasirinktas dalyvių kvietimo išsitirti būdas – kvietimai gyventojams siunčiami pagal Registrų centro duomenis, tačiau dalies jų deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta skiriasi.
„Projekto vykdymo metu susidūrėme su problema dėl dalyvių kvietimo būdo. Registrų centras pagal NVSPL užklausą pateikia potencialių dalyvių deklaruotos vietos adresus ir vardus, pavardes. Būtent teikiamais duomenimis yra siunčiami laiškai su kvietimu, bet labai dažnu atveju kviečiamųjų gyvenamoji vieta būna kita nei deklaruota, dalis būna išvykę arba netikrina pašto dėžučių“, – kalbėjo Cheminių tyrimų skyriaus vedėja.
„Bet kokiu atveju, žiūrime optimistiškai ir tikimės, kad visgi surinksime reikiamą kiekį tiriamųjų“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, praėjusių metų liepos pabaigoje Lietuvoje startavo tarptautinis žmogaus biologinės stebėsenos tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti, kokios kenksmingos medžiagos iš aplinkos patenka ir kaupiasi gyventojų organizmuose bei kokią įtaką jos daro žmonių sveikatai.
Atvykę išsitirti žmonės turi užpildyti parengtą anketą apie savo gyvenimo būdą, mitybą, atnešti šlapimo mėginį bei paaukoti kraujo.
Per trejus metus planuota pakviesti išsitirti apie 1,8 tūkst. žmonių.
Tiesa, lapkričio pradžioje ELTA skelbė, jog dėl itin mažo gyventojų aktyvumo tyrimo rezultatai bus pateikti vėliau nei planuota.