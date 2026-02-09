Baigtos Kretingos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus statybos

Beveik 500 kvadratinių metrų ploto priestate įrengta pacientų laukiamojo zona, stebėjimo palata, vaikų apžiūros, procedūrų, tvarstomasis, intensyvios terapijos, vidaus ligų, chirurgų, traumatologų kabinetai, taip pat sanitarinė patalpa ir sanitariniai mazgai.
Priestate įrengta speciali patalpa greitosios medicinos pagalbos automobiliui, iš kurios galima tiesiogiai patekti į pacientų laukimo zoną.
Anot Kretingos mero Antano Kalniaus, per pastaruosius 5–6 metus savivaldybės investicijos į Kretingos ligoninę siekė apie 1,7 mln. eurų, dar apie 1,5 mln. sudarė Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.
Naujojo Kretingos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus priestato statybos darbus atliko konkursą laimėjusi įmonė „Ivro“. Statybos darbų vertė siekia beveik 1,7 mln. eurų, iš kurių kiek daugiau nei 1,1 mln. eurų – ES fondų, likusios – Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Dar kiek daugiau nei 100 tūkst. eurų naujo skyriaus įrangai ir baldams įsigyti skyrė pati Kretingos ligoninė.
Kretingos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje kasmet sulaukiama apie 15 tūkst. pacientų.