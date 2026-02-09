NVSC: praėjusią savaitę gripas pražudė 13 asmenų, dar 301 buvo paguldytas į ligonines

Centro duomenimis, penki mirę asmenys priklauso 80–89 metų amžiaus grupei, po tris – 10–19 m., 60–69 m., 70–79 m. ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms.
Visi asmenys turėjo lėtinių ligų, 10 iš jų nebuvo pasiskiepiję.
Dar du žmonės praėjusią savaitę mirė nuo koronaviruo infekcijos. Jie priklausė 80–89 m. ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, turėjo lėtinių ligų.
Vienas asmuo nebuvo pasiskiepijęs, o kito skiepijimo būklė nežinoma.
Be to, kaip pažymi NVSC, praėjusią savaitę ir toliau augo sergamumas ne tik gripu, bet ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei koronaviruso infekcija.
Bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei koronaviruso infekcija rodiklis nukrito iki 1280 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.
Tuo metu 11 savivaldybių peržengė 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą ir pasiekė epideminį sergamumą.