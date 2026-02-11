SAM ieško Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus

Pretendentai kviečiami teikti dokumentus imtinai iki vasario 26 d.
Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, ši gydymo įstaiga atlieka svarbią misiją – turi užtikrinti kokybiškas ir saugias psichikos sveikatos priežiūros paslaugas visos Lietuvos mastu.
„Ieškome vadovo, kuris gebėtų sutelkti profesionalų komandą, užtikrinti pacientų saugumą, stiprinti paslaugų kokybę, orientuojant jas į visapusišką asmens atsigavimą. Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas nemedikamentinėms intervencijoms, kartu nuosekliai plėtojant šiuolaikiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas“, – pranešime teigė L. Vaidelienė.
Pretenduoti į pareigas kviečiami kandidatai, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas, turint ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Taip pat privalu turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį.
Anot SAM, Rokiškio psichiatrijos ligoninei keliami tikslai – kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas asmenims su psichikos negalia, taip pat priverstinai gydomiems pacientams, padariusiems nusikalstamas veikas ir pripažintiems nepakaltinamais bei užtikrinti šių asmenų apsaugą.