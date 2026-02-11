Susirgimų tymais atvejų skaičius Europoje mažėja, tačiau PSO tebėra susirūpinusi

PSO surinko 53 savo Europos regiono, kuris driekiasi nuo Atlanto vandenyno pakrantės per Vakarų ir Vidurio Europą bei Rusiją iki Turkmėnistano, šalių duomenis.
Už ligų kontrolę ir prevenciją Vokietijoje atsakingo Roberto Koho instituto (RKI), duomenimis, šis skaičius ženkliai sumažėjo ir Vokietijoje. Tačiau, artėjant pasaulio futbolo čempionatui, nerimą kelia Meksikoje, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje didėjantys skaičiai.
PSO duomenimis, visoje Europoje užregistruota beveik 34 tūkst. atvejų – 75 proc. mažiau nei pernai.
Tokį susirgimų skaičiaus mažėjimą lėmė kontrolės priemonės bei tai, kad virusas išplito tarp neskiepytų gyventojų, todėl daugiau žmonių tapo atsparūs virusui, nes šia liga persirgęs žmogus tampa apsaugotas nuo naujos infekcijos.
Tikslas – paskiepyti 95 proc. gyventojų
Be to, susirgimų skaičius ženkliai sumažėjo dar ir dėl to, kad 2024 m. jis buvo itin aukštas. Palyginti su 2023 m., susirgimų buvo maždaug perpus mažiau.
Nors tokiose šalyse kaip Rumunija, Kazachstanas ir Azerbaidžanas susirgimų skaičius sumažėjo apie 90 proc. ar daugiau, Prancūzijoje ir Nyderlanduose jis padidėjo, nors ir nedaug.
PSO kartu su JT vaikų agentūra UNICEF įspėja, kad didesnių protrūkių rizika vis dar yra.
Tikslas – paskiepyti 95 proc. visų gyventojų, kitaip labai užkrečiamas virusas toliau plis. PSO duomenimis, vienas užsikrėtęs asmuo vidutiniškai gali užkrėsti iki 18 neskiepytų žmonių, o 95 proc. dvigubo paskiepijimo lygis dar nėra nepasiektas.