VLK vadovas: gydymo įstaigos negaus 26,8 mln. eurų už suteiktas paslaugas

„Paslaugų finansavimas 2025 m. augo 230 mln. eurų. Kai kurios gydymo įstaigos viršijo sutartis su Ligonių kasomis, suteikė daugiau paslaugų negu buvo numatę sutartyse, daugiau negu galėjome įsipareigoti apmokėti (…) ir pernai neapmokėjome 26,8 mln. eurų vertės paslaugų“, – kalbėjo įstaigos vadovas.
„Iš jų didžiausią sumą sudaro neprioritetinio stacionaro paslaugos – už 13 mln. eurų paslaugų neapmokėta. Tai yra lygiai tokia pati suma, kiek neapmokėjome ir 2024 m. (…) 2024 m. visos likusios viršsutartinės paslaugos buvo apmokėtos, o šiemet neapmokėjome dar 13,8 mln. eurų kitų paslaugų“, – akcentavo jis.
G. Bendoriaus teigimu, didžiausią neapmokėtų paslaugų dalį viešosiose gydymo įstaigose sudarė neprioritetinio stacionaro paslaugos, o privačiose – magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, gydytojų specialistų konsultacijos bei dienos chirurgijos paslaugos.
„Bendrai neapmokėjome 1,2 proc. vertės suteiktų paslaugų“, – kalbėjo VLK direktorius.
„Viešosiose įstaigose didžiausią sumą sudarė neprioritetinio stacionaro (paslaugos – ELTA) – beveik 13 mln. eurų – ir dienos stacionaro paslaugos, o privačiose gydymo įstaigose daugiausia neapmokėjome magnetinio rezonanso tomografijos paslaugų, gydytojų specialistų ir dienos chirurgijos paslaugų“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad 2024 m. buvo pranešta, jog VLK viršsutartines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokės lanksčiau – skelbta, jog gydymo įstaigos galės anksčiau gauti apmokėjimą už paslaugas, kurių suteikė daugiau nei buvo numatyta sutartyje, o pacientai laiku gaus reikiamą pagalbą.
Tuomet VLK išreiškė lūkestį, jog pokyčiai įstaigoms suteiks daugiau lankstumo, valdant savo finansus, ir leis geriau atliepti realius pacientų poreikius.
Tačiau 2025 metų gegužę VLK pranešė apie įsigaliojusią naują paslaugų apmokėjimo tvarką, kur prioritetas bus skiriamas tikslingoms paslaugoms. Pagal ją, prioritetinės viršsutartinės paslaugos apmokamos pirmumo tvarka.
Skelbta, kad, atsižvelgiant į PSDF galimybes, sutartis viršijančios paprastos konsultacijos ir neprioritetinės reabilitacijos paslaugos bus apmokamos iki 70 proc., neprioritetinės stacionarinės paslaugos iki 30 proc., kitos paslaugos iki 100 proc. jų bazinės kainos.