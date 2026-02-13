Panevėžio greitosios medikai filmuos agresyvius ligonius

Kūno kamerų pilotinis projektas bus įgyvendinamas Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Panevėžio filiale. Projektu siekiama didinti GMP brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą, užtikrinti paslaugų skaidrumą bei tinkamą sudėtingų situacijų dokumentavimą.
Sudaryta darbo grupė
Panevėžio filialo vadovė Rūta Ramoškienė naujienų portalui JP patvirtino, kad projektas tikrai bus įgyvendinamas, tačiau šiuo metu vyksta pasirengimo etapas.
„Bandomasis projektas bus įgyvendinamas GMP tarnybos Panevėžio filiale. Jam parengti sudaryta tarpdisciplininė darbo grupė, apjungianti Tarnybos vadovus, IT, kibernetinio saugumo, duomenų apsaugos specialistus bei Panevėžio filialo skubiosios pagalbos paramedikus. Taip siekiama sprendimų, kurie paremti tiek teisine, tiek praktine patirtimi“, – aiškino R. Ramoškienė.
Bus rengiami vidaus teisės aktai
Prieš pradedant naudoti kameras, būtina parengti aiškią teisinę bazę – kūno kamerų naudojimo tvarkos aprašą, atnaujinti vaizdo stebėjimo taisykles ir detalizuoti procesus nuo kameros įjungimo iki duomenų saugojimo bei sunaikinimo.
„Pateiktomis darbo grupės išvadomis bus parengti ir patvirtinti vidaus teisės aktai: kūno kamerų naudojimo tvarkos aprašas, vaizdo stebėjimo taisyklių pakeitimai, detalūs naudojimo procesai – nuo kameros įjungimo iki duomenų saugojimo ir sunaikinimo“, – teigė Panevėžio filialo vadovė.
Laikas pasiruošti – iki liepos 31-osios
Darbo grupės išvados turi būti pateiktos iki šių metų liepos 31 dienos. Iki tol planuojama apmokyti brigadų darbuotojus ir supažindinti juos su patvirtintomis taisyklėmis bei procedūromis.
„Iki tos datos turime laiko pasiruošti kūno kamerų pilotinio projekto įgyvendinimui. Būtina brigadų darbuotojus apmokyti, kaip tinkamai žodžiu informuoti pacientus prieš įjungiant kamerą, o visi kameromis besinaudojantys darbuotojai – supažindinti su patvirtintomis taisyklėmis ir procedūromis“, – aiškino R. Ramoškienė.
Kameros padės išspręsti ginčus
Anot vadovės, tokios kameros ypač reikalingos dėl pasitaikančių agresyvių pacientų išpuolių. Panevėžyje tokių atvejų pasitaikė ne kartą.
„Turint tokias kameras išsispręs ginčytini dalykai dėl agresyvių ligonių išpuolių. Tuomet nebeteks aiškinti, kad paramedikai nekalti, jei juos užpuolė agresyviai nusiteikę ligoniai. Panevėžyje tokie atvejai pasitaikė ne sykį.
Kartais ligoniai būna neblaivūs ir neprisimena arba nenori prisiminti, kaip atsitiko, kad užsipuolė medikus. Kai tyčiojasi žodžiais dar galima kentėti, bet kai į mediką paleidžiama kėdė, toks įrašas bus akivaizdus faktas – medikas buvo užpultas“, – pasakojo R. Ramoškienė.
Vadovė teigė, kad šiuo metu laukiama, kol bus nupirktos kūno kameros ir paramedikai išmoks jomis naudotis.